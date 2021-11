– Vi må se på resultatene fra i fjor

Den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen blir ikke som planlagt. Krevende vindforhold gjør at fredagens sprintrenn utgår.

Rennets jury tok sin avgjørelse allerede kl. 08.00 fredag morgen, to timer før kvinnene skulle ut på sin kvalifisering.

Viktig kvalik-renn

Sprinten på Beitostølen var viktig for løpere med ambisjoner om å kapre den siste sprintplassen i Ruka. TV 2-ekspert Petter Northug tror avlysningen var verst for løpere som Sivert Wiig, Sindre Bjørnestad Skar og Finn Hågen Krogh.

Northug tror Wiig, som var sprintreserve i VM, kaprer den siste plassen til den klassiske sprinten i Ruka.

– Det er vanskeligst for de som må kvalifisere seg inn. Kanskje spesielt veien for Finn Hågen Krogh. Veien inn på et OL-lag begynner å se vanskelig ut. Han er en potet, men har vært i sitt ess i skøytesprint. Kanskje Monsen bør samle sprinterne for et testrenn etter lørdagens renn, smiler Northug.

Han mener det var riktig av rennleder Torbjørn Broks Pettersen å avlyse sprinten.

– Broks har sikkert vært våken siden klokken 04 og stått med fingeren i været. Det er kanskje greit for utøverne å slippe å gå renn, selv om det er mange som har gledet seg.

Det er sprinttrener Arild Monsen enig i.

– Det er helt riktig gjort av de som har ansvaret. Det er allerede over 20 m/s i kastene. Da ville det blitt et rart skirenn. Det er ingen som ønsker at det skal skje noe, sier han.

– Vinden er så sterk at vi sliter med å stå oppreist

Sprinterne skal gå søndag

Avlysningen gir samtidig Monsen hodebry. Det er seks plasser til sprinten i Ruka. Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes, Håvard Solås Taugbøl, Emil Iversen og Pål Golberg er allerede tatt ut.

– Det er klassisk sprint i Ruka. Da må vi se på det som har skjedd tidligere. Da kan man vel bruke ordet skjønn. Vi må se på resultatene folk markerte inn i fjor, sier Monsen.

– Hva betyr avlysningen for deg som trener?

– Dette betyr et renn mindre å se på. Stilarten her ble lagt med tanke på verdenscupen på Lillehammer. De som ikke får gå i Ruka må gå på Gålå. Da får vi se på det som skjer der, sier han.

Monsen bekrefter at han vil melde sprinterne på landslaget på søndagens 15 km i fri teknikk.

– De skulle ikke gå på søndag noen av dem. De skulle gå i dag og i morgen. Nå blir det forandret til at de også skal gå på søndag, sier han.

– Northug ble reddet av vær og føre. Mitt gull var mer fortjent

Må prestere neste helg

Han legger ikke skjul på at sprinten på Gålå neste helg blir viktigere enn på mange år. Der må man ha en topp-plassering for å få lov til å gå verdenscup på Lillehammer i starten av desember. Norge har en kvote på 10 løpere pluss to U23-løpere. Sprintere som Krogh, Thomas Helland Larsen, Pål Trøan Aune, Even Northug og Gjøran Tefre har presset på seg.

– Det siste resultatet vil bli lagt vekk på. Vi er ved starten av en ny sesong. Gålå blir det første rennet for mange sprintere. Vi har en kvote på 10+2. Det ligger i sakens natur at de som går sprint i Ruka er på Lillehammer-laget, sier Monsen.

Han er spent på hva Krogh kan få til på Gålå.

– Han har tidvis trent bra, men var dessverre syk inn mot rennene i Muonio. Jeg håper for hans del at det var god trening og lurt å gå de to løpene der. Men for han, som for mange andre, var det dumt at det ikke ble renn i dag. Han har to dager til på Beito, minner Monsen om.

I OL er det sprint i fri teknikk, slik det er på Gålå og Lillehammer.