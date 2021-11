Julius Jones benådet bare timer før den planlagte henrettelsen

Julius Jones (41) skulle etter planen henrettes 18. november for et drap han hevder han ikke har begått. Bare timer før henrettelsen ble han benådet.

Julius Jones ble dømt for drap på en hvit forretningsmann i 1999. Saken fikk stor nasjonal oppmerksomhet i USA, og Jones fikk en dødsdom.

Han har sittet på «death row» i 22 år, mens han hele tiden har hevdet sin uskyld. Han skulle etter planen henrettes med giftsprøyte 18. november klokken 16 lokal tid.

Det var guvernøren i Oklahoma som hadde det siste avgjørende ordet. Julius Jones sitt liv ble spart bare timer før henrettelsen skulle gjennomføres, skriver AP.

Guvernøren i Oklahoma, Kevin Sitt, endret den 41 år gamle mannen sin dødsdom til livsvarig fengsel.

– Etter en nøye gjennomgang av materiale som har blitt presentert av alle sider i denne saken, har jeg bestemt meg for å omgjøre Julius Jones sin dom til livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse, sa Sitt i en pressemelding.

Støttespillere av Julius Jones brøt ut i tårer og jubel da kunngjøringen om Jones ble offentliggjort. Foto: DOUG HOKE / AP

En dag for å feire

Flere av støttespillerne til Jones bøt ut i jubel og applaus utenfor delstatsbygningen i Oklahoma da avgjørelsen ble kunngjort. Over 100 personer hadde samlet seg utenfor fengselet i McAlester.

Flere av Julius sine støttespillere brøt ut i gråt og jubel da kunngjøringen om Jones ble offentligjort. Foto: NICK OXFORD /REUTERS

– I dag er en dag for å feire. Det er en dag for å anerkjenne alle mennesker som har kommet sammen å kjempe for Julius, sa pastor Keith Jossell, Jones sin rådgiver.

Også moren til Jones uttalte seg i etterkant av kunngjøringen.

– I over 20 år har jeg vært redd for ideen om å se sønnen min dl i et henrettelseskammer for et drap som skjedde da han var hjemme med familien, sa Madeline Davis-Jones.

Moren forteller også at hun aldri vil legge fra seg kampen om å frigjøre sønnen.

Uttrykte tvil

Tidligere gikk benådningsrådet i Oklahoma inn for å anbefale at Jones skulle overføres til livstidsstraff med mulighet for permisjon med tre mot én stemme, ifølge AP.

Flere medlemmer av rådet uttrykte da tvil om bevisene som Jones ble dømt for var gode nok, skriver Washington Post.

Den planlagte henrettelsen har skapt sterke reaksjoner og protester flere steder.

Arrestert i tenårene

Drapsofferet i 1999 var Paul Howell. Hans kone og to døtre ble vitner at han ble skutt i sin egen oppkjørsel. De beskrev at gjerningsmannen var en svart mann med jeans og en rød bandera rundt ansiktet.

Jones ble arrestert tre dager senere. Han var da 19 år gammel. Howells familie har hele tiden vært sikre på at riktig mann var dømt for drapet.

Jones har fått støtte av en rekke høyprofilerte kjente mennesker, som Kim Kardashian West, og over 6.4 millioner mennesker har signert et opprop om hans benådning, ifølge CNN.

