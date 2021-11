Ektemannen forsvant i 1997 – Carole Baskin nekter å svare på spørsmål fra politiet

Hysteriet rundt Carole Baskin blusset opp i etterkant av utgivelsen av den første sesongen av Netflix-suksessen Tiger King i mars 2020. En av de medvirkende karakterene i serien, Joe Exoitc, kom da med en rekke påstander rettet mot Baskin og hennes tidligere ektemann Don Lewis.

Det pågår fremdeles etterforskning av saken. En av etterforskerne informerer om at Carole Baskin er en person av interesse.

Forvant på 90-tallet

Joe Exotics påstander dreier seg om at Baskin skal ha tatt del i forsvinningen til ektemannen som forsvant i 1977, og at hun skal ha gravlagt ham i en tank. Etterforskerne har også fått inn flere tips om at Lewis befinner seg i Costa Rica.

Politimyndighetene ved Hillsborough i Tampa holdt nylig en pressekonferanse hvor de kom med en oppdatering rundt saken som ble gjenåpnet i etterkant av Netflix-seriens første sesong.

En av etterforskerne i saken, Moises Garcia, informerer om at de har gjennomført 50 intervjuer, og at de har fulgt opp rundt 200 spor.

Garcia nektet å kommentere ryktene om at Don Lewis befinner seg i Costa Rica. Garcia informerer også om at en eventuell ransakingsordre vil kreve bevis som viser at noe har skjedd på eiendommen til Baskin, eller at et vitne som kan utdype påstandene.

Garcia forteller også at han er sikker på at Lewis sin forsvinning vil bli løst.

Tilsvar på reddit

Under pressekonferansen forteller etterforskeren at Tiger King-stjernen har takket nei til å la seg intervjue om saken ved flere anledninger.

– Det er uvanlig at en ektefelle eller slektning nekter å samarbeide når et familiemedlem forsvinner, og Baskin er en person av interesse, opplyser Garcia.

Nyhetsbyrået AP informerer om at de ikke har fått noen kommentar fra Carole Baskin i etterkant av pressekonferansen. Tiger King-stjernen har derimot gitt lyd fra seg på nettstedet reddit.

Baskin svarer da på et spørsmål angående den tidligere ektemannens forsvinning, og hevder da at Don Lewis skal ha vært med i en flystyrt ved Mexicogulfen.

– Han hadde ingen lisens for å fly, men han gjorde det hele tiden. Han måtte ta av fra lukkede flyplasser for ikke å bli oppdaget, skrev Baskin i meldingen som ble delt på reddit denne uken.

– Jeg tror dette er det mest sannsynlige scenarioet, fortsatte Baskin.

Saksøkte Netflix

Onsdag denne uken kom Netflix med en ny oppfølger-sesong av suksess-serien Tiger King. Utgivelsen har derimot neppe vært en dans på roser for Netflix.

Baskin saksøkte nylig Netflix og et produksjonsselskap, i et forsøk på å forhindre bruk av intervjuer og opptak hvor hun er involvert.

Strømmetjenesten forteller at Netflix, Baskin og hennes nåværende ektemann inngikk en skriftlig avtale om at materialet som Baskin er involvert i, kunne bli brukt i fremtiden. Netflix mener nå at Baskin forsøker å blokkere selskapets ytringsfrihet.