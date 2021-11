Mener gullskoene fra OL er som treski i langrenn

Olympiamesteren donerte onsdag skoene han satte verdensrekord i på Bislett til det splitter nye friidrettsmuseet MOWA (Museum of Wolrd Athletics).

– Jeg har alltid tatt vare på ting jeg har vunnet i, har hatt det hjemme, eller hjemme hos Leif. Men det er vel hyggeligere at folk kan se på det hvis de vil, sier Warholm til TV 2.

Men selv om superskoene han satte to verdensrekorder, og tok et historisk OL med, var en splitter ny modell. Så er disse allerede historie. Modellen regnes rett og slett som avleggs.

– Som treski

Warholm drar selv en metafor til langrenn for å beskrive det.

– For ettertiden, når man ser tilbake på den modellen, så kommer det til å bli som treskia i langrenn, sier han.

Warholm strittet nemlig lenge i mot det nye regelverket innen sko som har blitt innført i friidretten. Såler av karbon, kombinert med skum som både gir demping og sprett har blitt allemannseie. Både innen sprint og langdistanse.

Gullskoene til Warholm hadde riktig nok en såle av karbon. Men i motsetning til erkerival Rai Benjamin som løp i Nikes sprintsko, var det ingen mellomsåle, eller skum som ga noe form for løft.

Warholm tviholdt inntil i sommer på en sko uten denne dempingen.

– For meg har det vært et prinsipp. Fordi jeg mener at løping ikke skal bli en utstyrssport, sier han.

Men nå gir han etter for de nye reglene som åpner for mer teknologi i sprintskoene.

GULLSKOENE: Denne skoen satte Warholm verdensrekord med under OL i Tokyo. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

– Du har satt din siste rekord med disse skoene?

– Ja, og 45,94 blir nok den siste rekorden med «treski», ler han.

Helt siden september har Warholm jobbet intenst med det som skal bli hans viktigste arbeidsredskap de neste årene. TV 2 vet at nye prototyper er testet ut. På et besøk i hovedkvarteret for sponsoren Puma ble mye av grunnlaget lagt.

Ser på konkurrenten

Verken Warholm eller trener Leif Olav Alnes legger skjul på at deres skosponsor går mer i retning av amerikanske Nike, som har ledet an i utviklingen av sko som hjelper utøverne med å få et ekstra løft – gjennom en mellomsåle som både demper mer, og spretter mer enn en gammeldags piggsko.

– Ja, vi har sett mye på det, bekrefter Leif Olav Alnes overfor TV 2.

Håpet er selvsagt at skoene kan bidra til å gi Warholm ytterligere framgang på banen.

– Ligger det noen marginer å hente der for Karsten?

– Ja, Det tror jeg helt åpenbart at det gjør. Hvis ikke hadde det ikke vært vits i å bruke så mye tid på det heller, sier Alnes.

Warholm selv er enig i den analysen.

– Vi må se på alle opsjoner. Vi kan ikke sove i timen, sier Warholm.

Bruker skoene som motivasjon

Samtidig advarer han å tro på at et par sko i seg selv skal bidra til framgang.

– Det vil alltid være en kombinasjon av trening og utstyr som vil være viktig. Man løper ikke raskere bare med et nytt skopar. Men vi har vært flinke til å utvikle sko som passer meg tidligere, og forhåpentligvis greier vi det igjen.

ETTER OL-LØPET: Her møtes Warholm og Alnes for første gang etter det fantastiske 45,94-løpet i Tokyo. Foto: Lise Åserud

Etter å ha løpt 45,94 har Warholm vært åpen på at det kan bli vanskelig å holde motivasjonen oppe i like stor grad som da han jaktet verdensrekorden. Det er i alle fall vanskelig å kreve at han skal slå den imponerende tiden.

Derfor er utvikling på utstyr et moment som kan hjelpe også på det mentale arbeidet med å tro på at rekorden kan senkes ytterligere.

– Det er helt identisk med det jeg tenker også, sier Alnes.

– Så du bruker det som motivasjon?

– Ja, vi er nesten nødt til å gjøre det.

Alnes mener også at Warholm er flink til å gi tilbakemeldinger på utstyret de nå tester.

– Det er ikke så lett, for man må trene ganske mye i skoene for å maksimere det. Men vi er i den heldig situasjonen at Karsten er veldig god å «kjenne», så vi skal legge ned en god innsats på dette også, avslutter Alnes.