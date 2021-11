Talentene som kan sjokkere

Se opp for disse unge løperne på Beitostølen.

Det kryr av utøvere som kan overraske når langrennssesongen åpner på Beitostølen til helga. Kan noen av disse unge løperne bli årets Mikael Gunnulfsen?

I fjor sjokkerte Team Telemarks Mikael Gunnulfsen langrennseliten da han regelrett knuste landslagsløperne på 15 kilometer klassisk på Beitostølen. Løpet ble belønnet med plass på verdenscuplaget til Ruka, men like før avreise måtte en småsjuk Gunnulfsen kaste inn håndkleet.

Spørsmålet er om det finnes noen andre som kan overraske både landslagsledelsen og publikum i år. Bak landslaget kryr det rett og slett av kjente og ukjente løpere både på rekrutt-, region- og privatlag som på en god dag kan slå de aller beste. Lista over potensielle utfordrere er så lang at det rett og slett er umulig å trekke frem bare noen navn.

– Værmeldingen sier ekstrem vind

Mange av de nest beste har imidlertid passert 25 år og har for hvert år som går stadig større press på seg med tanke på å ta steget opp på landslag. På Beitostølen får de sesongens første sjanse til å vise seg frem, og for noen er det nærmest et være eller ikke være.

Allerede i Ruka, der det i år er tre enkeltstående renn, er det ledige plasser på verdenscuplaget. Med bare seks plasser på hver distanse er dessverre nåløyet fryktelig trangt, og de fleste plassene er allerede lovet bort til landslagsløperne. Samtlige utøvere på start i helga vet at om du kommer med til Ruka er du automatisk med i OL-diskusjonen, så her er det alvor fra første stavtak.

På Lillehammer helga etter er det imidlertid satt av to U23-plasser i den nasjonale kvoten på 12 utøvere. For de yngste utøverne på vei opp og frem betyr dette at de har en litt kortere vei inn i verdenscupen enn sine eldre konkurrenter. Her er noen av de unge løpere å følge litt ekstra godt med på Beitostølen.

Sprint skøyting:

Kristin Austgulen Fosnæs (21) leverte varene da hun fikk sjansen i verdenscupen i Ulricehamn i fjor. Forhåpentligvis gav dette mersmak for rekruttløperen, for når Fosnæs får fart på skia er det ikke mange norske jenter som kan matche henne.

Foto: Geir Olsen

Elena Rise Johnsen (21) regelrett lekte med konkurrentene på rulleski i Toppidrettsveka i sommer, etter først å ha vist seg frem på vinteren. Så god har hun vært i sommer at trener Ola Kvisle i Team Norconsult har gått i strupen på verdenscuputtaket allerede før sesongstart. Det blir opp til Rise Johnsen å gjøre landslagsledelsen uttak til skamme.

Ingrid Andrea Gulbrandsen (21) var i finalen på Beitostølen i fjor og tok fjerdeplass i sprinten i U23-VM, begge i klassisk. Sørreisa har fått rykte på seg for å oppfostre sprintere og kanskje kan Team Elon Nord Norge få frem nok en landslagsløper fra BOIF.

Ansgar Evensen (21) sjokkerte langrenns-Norge da han i Johannes Høsflot Klæbos fravær lekte seg inn til NM-gull i sprint i 2020. Like etter fulgte et overlegent gull i junior-VM. I fjor var han fjerdemann på Beitostølen og stort sett alltid i toppen i sprintene på nasjonalt nivå. Rekruttlandslagets raskeste er klar for større oppgaver og kan gjøre OL-uttaket vanskelig.

Foto: Torstein Bøe

Aron Åkre Rysstad (22) tok sølv i U23-VM i vinter og var i finalen på Beitostølen i fjor. Enn så lenge har de beste resultatene kommet i klassisk, men om Rysstad har tatt til seg noen teknikktips fra lagkameratene på Team Elon Vest kan han fort bli en av de beste også i skøyting.

Håkon Skaanes (22) har et etternavn som kan gi enhver stafett-entusiast gåsehud og tårer i øynene. Selv har han medalje i junior-VM i klassisk sprint, og i fjor viste han at skøyteformen for alvor begynner å komme. Topp 10 i møte med de beste i fjor kan fort bety finaleplass til Team Elon Midt-Norges mann om alt klaffer i år.

10/15 km klassisk:

Margrethe Bergane (20) minnet mest om Therese Johaug da hun regelrett utklasset konkurrentene på 15 kilometer klassisk fellesstart i junior-VM i fjor. Også i senior-NM leverte hun et godt løp, og løypene på Beitostølen bør passe rekruttlandslagsløperen godt.

Elena Rise Johnsen kan mer enn å gå på rulleski, og i NM i fjor ble hun nummer 10 på 5 kilometer klassisk. Siden den gang har hun tatt store steg, og ikke bli overrasket om Team Norconsults sterkeste dameløper reiser hjem fra Beitostølen med flere landslagsskalper i bagasjen.

Sigrid Leseth Føyen (20) er en av flere sterke Kjelsås-jenter, som på sikt kanskje kan kjøre som forbildene da klubben herjet i stafett-NM. I junior-VM ble det ikke fullklaff for Team Elon Oslofjord-løperen, men i senior-NM klinket hun til med 12. plass. Se opp Kjelsås-jentene på Beitostølen!

Foto: Ole Martin Wold

Martin Kirkeberg Mørk (20) gikk inn til en imponerende 8. plass på samme distanse i fjor. Faktisk gikk den nåværende rekruttløperen fort i møte med seniorene hver eneste gang han fikk sjansen, før sesongen ble kronet med gull i junior-VM. Nå er junioren blitt senior, og forhåpentligvis fortsetter utviklingen!

Lars Agnar Hjelmeset (20) var fortsatt juniorløper da han gikk inn til 10. plass på 15-kilometeren på Beitostølen i fjor. Senere yppet han seg mot seniorene nærmest hver eneste gang han fikk anledning, og i junior-VM leverte han jevnt gode resultater. Aller best gikk det i klassisk sprint, der det ble sølvmedalje. Hjelmeset har litt å slekte på, og enn så lenge ser han ut til å følge i farens skispor.

Foto: Geir Olsen

Jonas Vika (20) var helt oppe på 13. plass under senior-NM i Granåsen i vinter. Der er 15 kilometer klassisk en av VM-distansene i 2025, og se ikke bort fra at Vika kan slå følge med Hjelmeset og Kirkeberg Mørk dit. I sommer har han vært råsterk på trening med Team Elon Innlandet og om det går like fort i skirenn får vi snart svar på.

10/15 km skøyting:

Elena Rise Johnsen har det største utropstegnet bak navnet sitt før åpningshelga på Beitostølen. Bak Helene Marie Fossesholm er en ny generasjon dameløpere på vei opp og frem og Rise Johnsen står foreløpig først i køa. I senior-NM var hun topp 10 på skøytedistansen i vinter, og går hun tre renn i helga kan det fort bli 3 x topp 10 på Team Norconsults forhåndsfavoritt.

Kristin Austgulen Fosnæs kan mer enn å sprinte og allerede i fjor var hun topp 20 på skøytedistansen på Beitostølen. Har hun tatt et steg eller to når det gjelder kapasitet kan TikTok-makkeren til Helene Marie Fossesholm få en riktig fin åpningshelg også i år.

Nora Sannes (21) tilhører en lovende generasjon med Kjelsås-jenter, der flere allerede har vist seg frem i seniorklassen til tross for sin unge alder. I NM i Granåsen var hun helt oppe på 10. plass på 10 kilometer skøyting, og med fullklaff kan Team Elon Oslofjord og Kjelsås få litt av hvert å feire etter åpningshelga.

Martin Kirkeberg Mørk tok et overlegent gull på 10 kilometer skøyting i junior-VM i fjor. I møte med seniorene var han også høyt opp på listene hver eneste gang han fikk sjansen. I sommer har han løpt råfort på beina, og det er ingenting som tyder på at rekruttlandslagets mann har noen planer om at utviklingen skal stoppe opp.

Foto: Terje Pedersen

Jonas Vika var bare fem sekunder unna bronsemedaljen på 10 kilometer skøyting i junior-VM i fjor. 2001-generasjonen har noen vanvittig spennende løpere på gang og Vika tilhører en av disse. Det ble ikke fullklaff på Beitostølen i fjor, men i år får vi nok se en helt annen utgave av Team Elon Innlandets mann allerede fra start.

Andreas Fjorden Ree kom nærmest fra ingenting da han satte store deler av det svenske landslaget på plass med tredjeplass i VM-uttaket i Östersund i januar. Dette ble fulgt opp med en ny tredjeplass i norgescupen på Gålå senere på vinteren, da også med en rekke meritterte utøvere bak seg på lista. Team Elon Midt-Norge har en spennende skøytespesialist på gang her, og kanskje får vi se mer av han allerede på Beitostølen.