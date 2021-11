«Barnslige» Ruud om far- og trenerrollen: – Er ingen streng pappa

Både Casper og Christian Ruud trives godt med at pappa også er trener for den åttende beste tennisspilleren i verden. Pappa mener imidlertid at 22-åringen til tider kan gå lei.

Fredag klokken 14.00 møter Casper Ruud russiske Andrej Rublev til en avgjørende kamp i ATP-sluttspillet i Torino. Vinneren av den kampen går til lørdagens semifinale hvor motstanderen er Daniil Medvedev.

At en nordmann skal spille en slik kamp her i Torino er nesten uvirkelig å tenke å tenke på. En som nyter disse dagene og i grunn har hatt et fint 2021 er Christian Ruud (49).

TV 2 møter faren og treneren til Casper Ruud på spillerhotellet i Torino. Utenfor står det over hundre supportere i håp om å få et glimt av spillere som blir fraktet til og fra hotellet. Inne på hotellet sitter det flere ulike personer med tilknytning til de ulike spillerne.

– Det er utrolig gøy. Spesielt når det går så bra som det gjør nå. Det er utrolig moro. Vi har veldig få problemer. Det har kun gått oppover i det siste så vi har ikke mange diskusjoner eller uenigheter, sier Christian Ruud på spørsmål om hvordan det er å være både far og trener for sønnen sin.

FAR OG SØNN: Christian og Casper Ruud beskriver begge et sterkt og fint forhold sammen. Her fra Oslo Tennisarena i august 2020. Foto: Heiko Junge/NTB.

Trappet ned

Da Casper Ruud var 16 år gammel trådte Christian litt til siden da en ny trener kom på banen. Christian sier selv at Casper var mer rebelsk på den tiden og at det dermed var greit at pappa steppet litt til siden. Da Casper var 18 år sluttet treneren og da var ønsket at Christian skulle ta over for fullt igjen.

49-åringen både håper og tror at sønnen er fornøyd med å ha pappa som trener. Ifølge Christian så skjønte Casper tidlig at faren hadde litt mer å komme med enn en vanlig forelder ettersom Christian selv har vært aktiv tennisspiller på høyt nivå.

– Hvordan er det å være hovedtrener for sønnen sin?

– Jeg har ingen problemer med det. Jeg er ganske barnslig egentlig og jeg er ingen streng pappa. Jeg føler meg mer som en kompis enn pappa mesteparten av tiden. Nå er han også en voksen gutt så det er ikke så mye jeg skulle ha sagt. Men selvsagt så har jeg måttet være noe pappa opp gjennom årene jeg også.

Pappa Ruud: – Jeg snøt ham for et EM-gull

Brukte erfaringen

Som tennisspiller har man både gode og dårlige dager. 2021 har stort sett vært fullspekket med gode dager for Casper Ruud, men ikke alle. Christian har gjennom sin aktive spillerkarriere forståelsen for at Casper av og til har dårlige dager.

49-åringen er ganske sikker på at erfaringen han har opparbeidet seg både som spiller og trener har hjulpet sønnen sin.

– Om jeg skal gi litt skryt til meg selv, så så jeg hvordan tennisen utviklet seg og prøvde deretter å lage Casper til en mer moderne spiller enn det jeg selv var. Man kan si at man har lyktes med det.

– Ser du noen ulemper ved å være både far og trener til en toppidrettsutøver?

– Jeg tror ulempen er at han nok blir litt lei av meg siden det både er pappa i tillegg til trener. Men jeg tror spillere og trenere blir lei hverandre når de er så mye oppi hverandre hele tiden, sier han og ler.

Casper takker pappa

Med mange reisedøgn sammen er det kanskje ikke så unaturlig at man kan gå litt lei av hverandre. Men som Christian er også Casper svært fornøyd med forholdet mellom de to.

22-åringen forteller at det alltid har vært naturlig for de to å skru av og på far/trener-bryteren.

– Pappa er klar over at han er treneren min hele tiden, men også faren min. Han stiller opp vil at jeg skal gjøre mitt beste. Han ønsker at jeg skal ha fokus på tennisen og der er han veldig hjelpsom, sier Casper som er svært takknemlig for jobben Christian legger ned.

– Han er nok mye av grunnen til at jeg har nådd så langt som jeg har gjort og jeg skylder han mye ros og takk for suksessen så langt. Jeg håper vi kan fortsette å ha det gode forholdet vi har og jeg gleder meg til flere år sammen på touren.

Christian Ruud smiler når TV 2 presenterer hva Casper sa om forholdet mellom de to og forteller at det er hyggelig å høre. Han poengterer også at de må ha gjort noe riktig sammen ettersom Ruud nå er nummer åtte i verden og er med i Torino.

– Om Casper kunne vært bedre eller dårligere med en annen trener er det ingen som vet.