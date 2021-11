Jusprofessor om Hansen-saken: – Dette er svært overraskende

Torsdag ettermiddag fikk Oslo politidistrikt beskjed om å etterforske om stortingspolitikere har begått bedragerier eller lovbrudd i forbindelse med pendlerleilighet-ordningen.

Kort tid etter at etterforskningen var offentliggjort, trakk Eva Kristin Hansen (Ap) seg som stortingspresident.

Allerede onsdag sa jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen til TV 2 at han mente saken burde etterforskes av politiet.

– Jeg synes det er bra at sakene blir etterforsket. Politiet skal ha rimelig grunn til å gå til det skrittet, men når det har vært så mye støy og beskyldninger, er det greit at de etterforsker alle, sier han torsdag.

– Holdt tilbake informasjon

Tidligere i uken ble det kjent at Hansen har holdt tilbake opplysninger om hvor hun bodde til Stortinget, og at hun dermed fikk en pendlerbolig hun ikke hadde krav på.

PROFESSOR: Hans Fredrik Marthinussen ved det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Marthinussen mener at saken til stortingspresidenten skiller seg ut fra alle de andre pendlerbolig-sakene vi har sett gjennom høsten.

– Har hun brutt loven?

– Det stortingspresidenten har gjort, er å holde tilbake vesentlig informasjon, som jeg mener hun måtte forstå var av betydning for ytelsen. Da er vi nærme grovt uaktsomt bedrageri, men det avhenger selvfølgelig av hvilken forklaring hun gir. Hun er uskyldig frem til det motsatte er bevist, og det skal være bevist utover enhver rimelig tvil, sier Marthinussen.

Jusprofessoren mener politiet har god grunn til å se på saken, men er samtidig opptatt av at man ikke skal forhåndsdømme.

Ingen er siktet

Oslo statsadvokatembeter sa at det gjennom pressen har fremkommet navn på minst seks navngitte stortingsrepresentanters mulige feilpraktisering av regelverket knyttet til pendlerordningen.

– Vi har kommet dit nå at vi mener det er riktig å beordre etterforskning i henhold til den bestemmelsen, sa sjefen for Oslo statsadvokatembeter, Lars Erik Alfheim, til TV 2.

Han ville ikke navngi hvilke personer det er siktet til.

– Dette er ikke en etterforskningsordre som konkret gjelder personer som er mistenkt eller siktet. Det er sakskomplekset politiet er bedt om å etterforske, sa Alfheim til TV 2.

Marthinussen mener politiet ikke kan sikte personer før de har gjort en innledende etterforskning.

– Her har det vært så mye støy og påstander, at politiet tenker at det er gode grunner til å kikke nærmere på. Men det kan ta lang tid før noen blir siktet. Det viktigste er uansett om noen blir tiltalt, sier Marthinussen.

Jusprofessoren mener det er vanskelig å si noe om hvor lang tid en slik etterforskning kan ta.

– Når de først begynner å gjennomføre avhør, vil man nok ganske fort sjekke folk ut av saken, eller mistenke dem, sier han.

– Svært overraskende

Christoffer Conrad Eriksen er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Han ønsker ikke å gå inn i spørsmål rundt politietterforskningen, men understreker at en politietterforskning kun gir begrensede svar.

PROFESSOR: Christoffer Conrad Eriksen ved Universitetet i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det er alltid betryggende når politiet undersøker om det har skjedd noe straffbart, men for å få svar på hva som har skjedd her, må en ekstern granskning til. Det er svært overraskende at dette ikke er satt i gang. En ekstern granskningskommisjon kunne blitt oppnevnt da sakene om pendlerboliger ble avdekket tidligere i høst, sier han til TV 2.

Han understreker at saken har ført til at både en statsråd og en stortingspresident har måttet trekke seg.

– Samtidig er jo både Stortingets administrasjon og Statsministerens kontor (SMK) involvert. For tilliten til staten er det ikke bare viktig at politikerne opptrer korrekt, også feil fra Stortingets administrasjon og SMK kan svekke tilliten til det politiske systemet.

Han mener derfor det er helt uforståelig at man ikke har gått grundig inn saken for å undersøke den grundig fra alle sider.

– Også Stortingets administrasjon og SMK må granskes. Det er vanlig å oppnevne slike granskningskommisjoner når det i særlig viktige saker er behov for å klarlegge alle sider av en sak, sier han.

Han mener Ropstad-saken og Hansen-saken er svært ulike.

– Når man ser sakene om pendlerboliger i sammenheng, er det stor forskjell på Ropstad-saken og Hansens sak. I Ropstads sak er det blitt gitt uriktige opplysninger til skatteetaten slik at bestemmelser i skattelovgivningen er brutt, mens Hansens sak ser ut til å gjelde praktiseringen av Stortingets egne regler, ikke noen brudd på skattelovgivningen, sier han.

– Var ikke kjent med praksisen

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Hansen torsdag kveld, men hun har ikke besvart våre henvendelser.

I en skriftlig redegjørelse til Stortinget forklarer Hansen at hun ble kjent med at reglene for pendlerbolig ble praktisert på en ny måte først denne uken.

Praktiseringen innebærer at det ikke gis pendlerbolig dersom man disponerer bolig innenfor 40 km kjørelengde, selv om man er folkeregistrert i henhold til Folkeregisterloven og har hatt hovedbolig på det stedet man er innvalgt fra.

Hansen skriver videre at hun ikke var kjent med tolkningen av regelverket som innebærer at folkeregistrert hjemstedsadresse før innvalg til Stortinget ikke lenger gjelder som eget selvstendig grunnlag.

– Dette var jeg ikke kjent med. Jeg har trodd at jeg fulgte reglene. Jeg ser i ettertid at jeg burde gjort mer for aktivt å forsikre meg om at min forståelse av reglene var riktig, skriver hun.

Hun erkjenner at hun skulle ha orientert om boligkjøpet i Nordre Follo.

– I dag ser jeg at det var en feilvurdering som jeg ikke kan annet enn beklage, skriver hun.