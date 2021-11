Vålerenga kastet bort firemålsledelse - tapte thriller mot serielederen

Vålerenga - Stjernen 4-5

Det var et skuffet Vålerenga-lag som måtte gå ut av Jordal Amfi med kun ett poeng torsdag kveld. Vålerenga møtte serieleder Stjernen på hjemmebane for første gang denne sesongen, men de klarte ikke holde ledelsen kampen ut.

– Dette kan nesten minne om en ordentlig sluttspill-match, sa kommentator Robin Grov etter et intenst sluttdrama på Jordal Amfi.

Se sammendrag fra den utrolige matchen i videovinduet øverst!

Vålerenga-spiller Tommi Taimi ble friskmeldte før kampstart, noe som så ut til å dra i riktig retning for hjemmelaget.

Etter kun 55 sekunders spill legger Taimi inn en pasning til Tobias Lindström som setter den første scoringen bak Stjernen-målvakt Jørgen Hanneborg. Hjemmelaget økte ledelsen nok en gang, og publikum var i ekstase.

- Det har vært en jevn kamp, men det er Vålerenga som setter sjansene sine, sa kommentator Grov.

Deretter satte Vålerenga-spiller Tobias Lindström både tredje og fjerde scoring for hjemmelaget, og sikret hattrick etter ferdigspilt første periode. Lenge så det lyst ut for Vålerenga-laget.

OSLO: Vålerengas Tobias Lindstrøm og Jørgen Karterud jublet tidlig under kveldens kamp på Nye Jordal Amfi i Oslo. Foto: Annika Byrde / NTB Foto: Annika Byrde

- Tre mål på en periode mot serielederen, det er virkelig klasse av Tobias Lindström, sa kommentator Grov.

Tre minutter ut i andre periode var det Austin Cangelosi som reduserte da han selvsikkert satt pucken bak målvakt Steffen Søberg. Vålerenga kom til flere gode muligheter, men Stjernen-laget reduserte på ny, og det sto 4-3 etter endt andre periode.

- Det er ikke første gangen stjernen kommer tilbake igjen denne sesongen. De har et sterkt lag og en sterk moral i laget sitt, sa kommentator Sebastian Skaar.

Ut i tredje omgang var det Stjernen som jaktet utligning, og på ny var det Tyler Coulter som avsluttet sterkt. Han sørget for 4-4 på Jordal.

VANT: Det ble tilslutt Stjernen som kunne juble for seier under torsdagens kamp mot Vålerenga. Foto: Annika Byrde / NTB Foto: Annika Byrde

Tredje periode ender i spilleforlengelse, og det kokte i ishallen. Etter en intens spilleforlengelse ble det tilslutt amerikaneren Patrick Newell som sikret seieren for Stjernen, som nå topper tabellen med 42 poeng.

– For en maktdemonstrasjon for bortelaget, sa kommentator Grov.

Åtte strake seiere

I Askerhallen møttes to poengsultne lag til kamp torsdag kveld.

Det skulle bli den åttende strake seieren for Stavanger Oilers, og i tillegg deres første seier mot Frisk Asker denne sesongen.

Frøshaug sendte hjemmelaget i ledelsen tidlig i første periode. Frisk Asker fortsatte å krige, og klarte lenge å forsvare seg mot det tilreisende Stavanger-laget. Mot halvspilt første periode fyrte Oilers-spiller Bastiansen av et skudd som ble reddet av målvakt Henrik Holm.

- Henrik Holm der er du så god, der er du så god, sa kommentator Ole Magnus Berglund.

Det var spesielt kampens målvakter som briljerte under kveldens oppgjør.

- Det er morsomt å se. Det er to kandidater for Norges VM-lag i mai, sa kommentator Henrik Reisvang om hvert av lagenes målvakt.

Carl Christoffer Karlsen klarte til slutt å sette to mål i nettet til Frisk Asker, og kampen endte 1-2 til bortelaget Stavanger Oilers.

Torsdagens runde

I CC Amfi på Hamar ble det en kamp-thriller mellom hjemmelaget og et Ringerike som kjempet hardt.

Det var gjestene som startet mål-showet, og det var Åslin med assist fra Henriksen som scoret det første målet på bortebane i CC amfi.

SCORET: Kenneth Pappalardo Guldbrandsen (20) Foto: Emma Sørli

Ringerike-spillerne fortsatte å sanke inn poeng, og det var Kenneth Pappalardo Guldbrandsen som økte ledelsen 2-0.

Storhamar slo tilbake, og etter endt tredje periode sto det 4-4 i CC Amfi. Det var allikevel bortelaget som trakk det lengste strået, og Dennis Ryttar sørget for at Ringerike Panthers fikk med seg to poeng hjem til Hønefoss etter spilleforlengelse.

Lillehammer sikret noen etterlengtede poeng mot Mangelrud Star. Christian Fosse setter første scoring etter halvspilt første periode, og ut i andre periode står det 0-3 til Lillehammer.

- Ikke den starten Manglerud hadde håpet på, sa kommentator Jesper Hoel.

Manglerud fortsatte å krige, og mot slutten av andre periode sitter det endelig for hjemmelaget. Hans Jesper Öhrvall reduserer til 1-3, men Lillehammer presset på, og økte ledelsen til 1-4.

Kampen endte 2-4 til Lillehammer.

Sparta har vunnet begge kampene mot Grüner denne sesongen, og igjen var det laget fra Sarpsborg som stakk av med seieren. Håvar Salsten setter den første scoringen for bortelaget, og kampen endte 2-4 til Sparta.