– Jeg er veldig stolt og imponert

GOD KVELD NORGE (TV 2): Linnéa Myhre og Emil Gukild dukket opp sammen på rød løper under premierefesten til «Da vi styrte internett» i kveld.

– Det er fantastisk bra. Veldig imponerende. Jeg er veldig stolt og veldig imponert over kvaliteten på hele greia, sier Emil Gukild om den nye serien til kjæresten, Linnéa Myhre.

Torsdag kveld er det premierefest for VGTVs nye serie «Da vi styrte internett». Programmet ledes av forfatter og tidligere toppblogger, Linnéa Myhre, som naturligvis også var tilstede.

Aldri lest en blogg

– Han har hjulpet meg mye med å komme meg i mål frem til denne premierefesten, forteller Myhre om programlederkjæresten.

På spørsmål om hvilket forhold Gukild har til blogg og influensere svarer han:

– Det er det som er så kult med dette programmet da, at jeg som aldri har lest en blogg i mitt liv, synes dette er veldig bra underholdning, forteller Gukild.

Sterilisert

Tidligere toppblogger Anna Rasmussen, også kjent som «mamma til Michelle», befant seg også på rød løper. Hun er en av Linnéas fem gjester som sitter til bords i «Da vi styrte internett».

På spørsmål om hun og samboeren, Jan Lossius, kunne tenkt seg flere barn, kan hun avsløre at han steriliserte seg i juni tidligere i år.

– Jeg vil ikke kalle det et press fra meg, men det var et veldig stort ønske fra min side. Så da har vi vel egentlig tatt det valget om at vi er ferdige nå, forteller mammabloggeren.