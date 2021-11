Gigantangrep mot norske telefonabonnenter

Ressurssterke utenlandske kriminelle står trolig bak det Telenor betegner som et massivt angrep som pågår akkurat nå.

Aldri har Telenor opplevd et mer massivt angrep enn i morgentimene i dag.

Du har kanskje fått en slik tekstmelding det siste døgnet?

IKKE KLIKK: Mange nordmenn har fått lignende meldinger.

Massivt angrep

Et stort angrep pågår akkurat nå, i følge Telenor.

Malware-applikasjonen, som går under navnet Flubot, har på rekordtid rukket å spre seg blant mange norske mobilbrukere.

– Vi har registert en massiv svindelbølge de siste 24 timene, vi vet ikke hvem som er bakmenn, men vi antar at det er ganske ressurssterke kriminelle som opererer fra utlandet, opplyser informasjonssjef Magnus Line i Telenor.

ANGREP: Aldri har Telenor opplevd lignende trøkk. 90 tusen meldinger ble fanget opp i spamfilteret på to timer, sier informasjonssjef Magnus Line til TV 2.

Intenst angrep

– Vi måler intensiteten i angrepet ut fra hvor mange tekstmeldinger vi blokkerer i vårt spamfilter. De siste 24 timene har vi blokkert 165 tusen tekstmeldinger.



Mellom klokken 08.00 og 10.00 blokkerte vi 90 tusen meldinger. Vi har aldri sett noe lignende, sier Line til TV 2.

IKKE KLIKK: Telenor advarer norske mobilkunder.

– Vi frykter at flere vil bli lurt. Mobilkunder får meldinger om å laste ned app for å høre en talebeskjed, ikke trykk på lenken eller last ned appen, presierer Line.

– Hva skjer hvis man trykker på lenken?

– Dessverre har noen gjort dette i dag og da ender man opp med å installere et virus som sprer seg videre til kontakter eller til en tilfeldig serie med telefonnummer. Man kan dermed bidra til å spre det videre, advarer Line.

Telenor presierer at ingen tar viruset inn i selve mobiltelefone før man har lastet ned app.

Plukker opp informasjon

– Når du laster ned appen, gir du de kriminelle tilgang til å plukke opp brukernavn, passord, betalingsinformasjon – og mest sannsynlig også alle kontaktene dine, i tillegg til andre personlige opplysninger på mobilen din.

– Dette er informasjon de potensielt kan bruke til å stjele penger fra deg, eller misbruke på andre måter. Videre bruker de kontaktinformasjonen i mobilen din til å sende virus-SMSen videre til hundrevis eller tusenvis av andre mobiler – uten at du merker det, opplyser Line til TV 2.