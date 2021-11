Høyres visepresident vil ta ansvar fram til ny president er valgt

Svein Harberg (H) trer inn som leder av presidentskapet til en ny stortingspresident er valgt. Naturlig at pendlersakene blir politietterforsket, sier han.

– Det er en situasjon hun kom i hvor hun ikke kunne gjøre noe annet. Når det ble beordret politietterforskning ble det umulig for Hansen å sitte videre. Det er tøft og tungt for henne, og for oss rundt henne, men det var den eneste riktige avgjørelsen, sier Harberg til TV 2.

Han påpeker at pendlerbolig-sakene har utfordret tilliten til Stortinget, og legger til at det har kanskje vært særlig utfordrende fordi ingen av sakene har fått noe form for konklusjon.

Derfor er det viktig med en politietterforskning, mener han.

– Da får vi alt på bordet. Politiet gjør en grundig jobb, og kan enten frikjenne, eller komme frem til at det er gjort noe galt. Og det forholder vi oss til, sier han til TV 2.

Trer inn som leder

– Stortingspresidenten er president til ny president er valgt. Men hun trekker seg, og presidentskapet arbeider videre. Jeg trer inn som leder når stortingspresidenten ikke er til stede, så jeg skal ta det ansvaret og tre inn inntil vi får valgt ny president og har et komplett presidentskap, sier Harberg til NTB.

Høyres visepresident på Stortinget sier at han vil sørge for at presidentskapets arbeid med å rydde opp i pendlerboligsakene, fortsetter selv om stortingspresident Eva Kristin Hansen torsdag kveld trakk seg.

Hansen sier selv at hun regner med at hun er en av de seks stortingspolitikerne som nå er under etterforskning i pendlerboligsakene.

– Det er ikke unaturlig at det blir etterforskning av disse sakene. Det forholder vi oss til. Etterforskning er vanligvis en veldig god ting for å avklare skyld eller ikke-skyld. Det skal ikke vi blande oss inn i, sier Harberg.

Han sier det ikke er noen tvil om at pendlerboligsakene går på politikernes tillit løs, men sier at Stortinget er beredt på å gjøre en innsats for å gjenvinne tillit.

