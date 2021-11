Statsadvokaten: – Vil ikke navngi enkeltindivider

Sjefen for Oslo statsadvokatembeter, Lars Erik Alfheim, mener det er riktig å be politiet se nærmere på de folkevalgtes pendlerordning.

Torsdag ettermiddag fikk Oslo politidistrikt beskjed om å etterforske om stortingspolitikere har begått bedragerier eller lovbrudd i forbindelse med pendlerleilighet-ordningen.

Bakgrunnen for dette er straffeprosesslovens paragraf 224 som lyder:

«Etterforsking foretas når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som forfølges av det offentlige».

Sjefen for Oslo statsadvokatembeter, Lars Erik Alfheim, sier til TV 2 at ordren om etterforskning skjer i kjølvannet av flere mediesaker i høst.

– Vi har kommet dit nå at vi mener det er riktig å beordre etterforskning i henhold til den bestemmelsen.

Minst seks navn

Alfheim sier at det gjennom pressen har fremkommet navn på minst seks navngitte stortingsrepresentanters mulige feilpraktisering av regelverket knyttet til pendlerordningen.

– Etterforskningen baserer seg på den senere tids medieoppslag, men den er ikke begrenset til det som er fremkommet i mediene, sier Alfheim.

Han ønsker ikke å navngi hvilke seks personer han sikter til.

– Dette er ikke en etterforskningsordre som konkret gjelder personer som er mistenkt eller siktet, det er sakskomplekset politiet er bedt om å etterforske, sier Alfheim.

Statsadvokaten understreker at politiets jobb nå blir å fastslå om det har skjedd noe straffbart eller ei.

– Mistenker dere at det har skjedd lovbrudd?

– Vi har besluttet en etterforskning. I det så ligger det at politiet skal søke og avdekke om det har skjedd moe straffbart eller ikke, og hva omstendighetene har vært. Derfor ønsker jeg ikke å spekulere i det, sier han.

Alfheim mener det er riktig at Oslo politidistrikt så raskt som mulig gir saken prioritet.

– Det er ønskelig at etterforskningen gjøres så effektivt som mulig og at det blir tatt tak i, sier han.

Rotevatn: Avviser å være blant de seks

TV 2 har kontaktet partiene på Stortinget. Flere har ikke respondert, men Venstres Guri Melby sier til TV 2 at hun ikke er kjent med at noen i hennes gruppe er under etterforskning.

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn har vært omtalt av Aftenposten i forbindelse med pendlerbolig-sakene , men avviser at han er av de seks.

– Nei, det er jeg ikke, skriver Rotevatn i en SMS til TV 2.

Heller ikke parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad er kjent med at noen av stortingsrepresentantene i hennes gruppe er blant de seks.

Tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad måtte gå av som partileder og statsråd, etter saker om pendlerbolig-rot.

Det har ikke lyktes TV 2 å få kontakt med Ropstad torsdag.

Tar for gitt at hun etterforskes

Politiet bekrefter at det vil bli igangsatt etterforskning av saken.

– Oslo politidistrikt har per nå ikke ytterligere kommentarer til denne etterforskningen, skriver påtaleder Ole Rasmus Knudsen i Finans og spesialseksjonen i en pressemelding.

Få minutter etter at nyheten om politietterforskningen ble kjent, trakk Eva Kristin Hansen seg som stortingspresident.

– Det har i kveld blitt kjent at Oslo politidistrikt er blitt bedt om å etterforske seks ikke navngitte stortingsrepresentanter etter oppslag i mediene. Jeg tar det for gitt at jeg er blant dem, opplyser Hansen til NTB.