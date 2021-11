– Dette handler om en kultur hvor man havner i en boble langt fra folket

Både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Sylvi Listhaug (Frp) mener det er riktig at stortingspresident Eva Kristin Hansen trekker seg fra rollen i lys av pendlersaken. Rødt mener det er en dårlig dag for Stortinget.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det var riktig av stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen å trekke seg i lys av politiets etterforskning av pendlersakene.

Han får støtte fra politikere fra de fleste andre partier på Stortinget.

– Jeg har torsdag kveld fått beskjed av Eva at hun ønsker å trekke seg fra vervet som Stortingspresident. Jeg vet at denne saken er vond for henne, og at hun er lei seg. Men jeg mener det riktig at hun nå fratrer som stortingspresident, sier Støre til TV 2 torsdag kveld.

Han sier vi er av avhengige av at folk har tillit til våre valgte politikere og til det demokratiske systemet.

I løpet av høsten har seks stortingsrepresentanter blitt navngitt for å ha feilpraktisert Stortingets pendlerregelverk ved å gi feilaktige opplysninger om bosted og dermed mottatt en uberettiget fordel ved at de er tildelt pendlerleilighet i Oslo på uriktig grunnlag.

– De ulike sakene om brudd på reglene for pendlerbolig kan bidra til å svekke denne tilliten. Nå er det avgjørende at Stortinget får ryddet opp i både regelverk og enkeltsaker, sier Støre.

– Ingen vei utenom

Også Frp-leder Sylvi Listhaug er enig i at stortingspresidenten måtte gå av etter at hennes involvering i skandalen ble kjent torsdag formiddag.

– Det er veldig klokt at Hansen trekker seg. Samtidig har jeg veldig stor sympati for at dette er en vanskelig sak for både henne og familien, men jeg mener det ikke var noen vei utenom, fordi det handlet om tilliten til Stortinget, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til TV 2.

– Den som skal lede dette arbeidet må ha blanke ark selv. Det viste det seg at Hansen ikke hadde, og det er helt avgjørende, sier Listhaug

Selv peker Frp-lederen på forskjellsbehandlingen flere Nav-brukere opplevede i «Nav-skandalen», som ble kjent i fjor høst.

– Det mange selvfølgelig har reagert sterkt på er om det ikke blir reaksjoner for stortingsrepresentanter som bryter regelverket på samme måte som vanlige folk som enten misforstår eller gjør feil i Nav-systemet og blir knallhardt straffet, sier Frp-lederen.

– Det må være likhet for loven, derfor må det ryddes opp i disse sakene. Det er også behov for å gå bakover i tid og granske om det finnes flere saker. Nå må alle kort på bordet og vi må få på plass et regelverk som er godt og som blir etterlevd.

– Alle fakta på bordet

Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen mener saken er svært alvorlig.

– Bra at maktpersoner blir stilt til ansvar når de misbruker sine privilegier. Riktig av presidenten går nå, sier hun.

– Dette er ikke en bra dag for Stortinget. Vi har hatt en tynnslitt tillit gjennom år med reiseregninger, etterlønn og pendlerboliger. Dette handler om en kultur hvor man havner i en boble langt fra folket, sier Sneve Martinussen.

– Jeg mener det er riktig av Eva Kristin Hansen å trekke seg. Vi som storting og demokrati er avhengige av at folk har høy tillit til sine folkevalgte, sier Vestre-leder Guri Melby på en tekstmelding til TV 2.

– Venstre har siden saken blitt kjent, vært opptatt av å få alle fakta på bordet og ikke forhåndsdømme, men det er ikke tvil om at det ville blitt svært krevende for en president å lede et arbeid med å rydde opp når hun selv er part i saken.

Melby sier videre at det er nødvendig at politiet snur enhver stein for å avdekke om flere har gjort feil, og at hun syntes det er bra at Oslopolitiet har startet en etterforskning av brudd på Stortingets pendlerregelverk.

– Vi kan ikke leve med oppfatningen om at det folkevalgte slipper lettere unna regelbrudd enn vanlige folk, sier hun.

– Klokt

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for MDG, mener Hansen har tatt den rette avgjørelsen.

– Det er en veldig klok og konstruktiv beslutning. Dette bidrar til å skape trygget blant velgerne for at ansvar blir tatt, sier han.

Han er tydelig på at alle steiner nå må snus.

– Vi må få en ryddig bruk av de ordningene stortingsrepresentant har. Det er viktig at ordningene finnes, men det trengs en klargjøring for at velgerne kan føle seg trygge. sier Hansson.

Også SV-leder Audun Lysbakken mener Hansen har gjort det eneste rette.

– Det er en klok og nødvendig avgjørelse av Eva Kristin Hansen, og jeg håper hennes avgjørelse kan bidra til å skape ro rundt den prosessen som er igangsatt for å rydde opp i forholdene rundt pendlerboliger. Hun skal ha honnør for å sette hensynet til Stortinget og tilliten til de folkevalgte først, sier han,

Nå mener Lysbakken opprydningen må fortsette.

– Det er bra at partiene nå er enige om at sakene skal gjennomgås og at regelverket for pendlerboliger skal vurderes på nytt. At statsadvokaten har bedt om en etterforskning må vi ta til etterretning. Samtidig så viser det at loven er lik for alle, og det er sånn det bør være, sier Lysbakken.

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, støtter også Hansens valg.

– Jeg har forståelse for det, sier Arnstad.