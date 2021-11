Stortingspresidenten trekker seg

– Det har i kveld blitt kjent at Oslo politidistrikt er blitt bedt om å etterforske seks ikke navngitte stortingsrepresentanter etter oppslag i mediene. Jeg tar det for gitt at jeg er blant dem, skriver Hansen i en uttalelse.

Like før nyheten om at Hansen trekker seg, opplyste politiet at de har startet opp etterforskning av seks stortingspolitikere for å finne ut om de har begått bedrageri eller annet lovbrudd i forbindelse med pendlerleilighet fra Stortinget.

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentariske leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingspresident, sier Hansen videre.

TV 2 har vært i kontakt med Hansens kommunikasjonsrådgiver, som sier at hun ikke ønsker å kommentere saken ytterligere nå.

BEKYRMET: Ap-lederen er bekymret for at pendlerboligsakene svekker tilliten til folkevalgte. Foto: Frode Sunde / TV 2

Støre: – Riktig

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det var riktig av Hansen å trekke seg.

– Jeg har i kveld fått beskjed av Eva at hun ønsker å trekke seg fra vervet som Stortingspresident. Jeg vet at denne saken er vond for henne, og at hun er lei seg. Men jeg mener det riktig at hun nå fratrer som stortingspresident, sier han.

Han sier vi er av avhengige av at folk har tillit til våre valgte politikere og til det demokratiske systemet.

– De ulike sakene om brudd på reglene for pendlerbolig kan bidra til å svekke denne tilliten. Nå er det avgjørende at Stortinget får ryddet opp i både regelverk og enkeltsaker, sier Støre.

Rigmor Asserud (Ap) mener det er viktig med en grundig gjennomgang av saken.

– Det er viktig at vi får snudd alle steiner, sier hun.

Frp-leder Sylvi Listhaug støtter også avgjørelsen.

– Det er fint at hun gjør det. Det var ingen vei utenom, sier Listhaug til TV 2.

Brøt regelverket

Onsdag avslørte Adressa at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) må føye seg i rekken politikere som har brutt Stortingets regelverk for pendlerbolig.

Høsten 2014 kjøpte Hansen halvparten av mannens bolig i Ski. I oktober 2017 sa hun opp pendlerboligen. I årene fra 2015-2017 er summen av boligfordelen 214.000 kroner, ifølge en utregning fra Adressa.

Det er i disse årene Stortingets administrasjon mener Hansen ikke lenger hadde rett på pendlerbolig.

Torsdag forklarte Hansen seg om saken til de parlamentariske lederne på Stortinget bak lukkede dører. Der ble det vedtatt at Hansen skal gi skriftlig svar til Stortinget.

Der innrømmet hun at hun burde satt seg bedre inn i regelverket.

– Jeg ser i ettertid at jeg burde gjort mer for aktivt å forsikre meg om at min forståelse av reglene var riktig. Jeg erkjenner at jeg skulle ha orientert om mitt innkjøp i boligen i Nordre Follo. I dag ser jeg at det var en feilvurdering som jeg ikke kan annet enn beklage, skrev hun i brevet.