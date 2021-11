Det vakte stor oppsikt da Ford tidligere i år gikk ut med nyheten om at de skal komme med elektrisk pickup.

Dette er heller ikke hvilken som helst pickup. Nei, Ford skal nå lage elektrisk utgave av sin F-serie, den har vært USAs mest solgte pickup i 44 år. Vi snakker et ekte ikon – og en bil som naturligvis er uhyre viktig for merkevaren.

Interessen for den elektriske utgaven har ikke blitt mindre etter hvert som Ford har sluppet flere detaljer om den.

Akkurat nå er den ett av trekkplastrene på den store bilutstillingen i Los Angeles, California.

Brooms Vegard Møller Johnsen er til stede der – og rakk å ta en titt på den elektriske pickupen mens det ennå var svært rolig på Ford-standen.

Nå blåser det elbilvind også i USA, det merkes godt på bilutstillingen i Los Angeles. Foto: NTB Scanpix

Kommer den til Norge?

– Ja, denne bilen var jeg spent på å få se i virkeligheten, etter å ha sett mange bilder og lest mye om den. Den ruver virkelig på Ford-standen. Vi snakker fullvoksen pickup i størrelse XXL. Og under skallet skjuler det seg altså teknologi som kan komme til å revolusjonere dette store markedet, sier Møller Johnsen.

Det er ikke bare i USA interessen har vært stor. Også i elbil-landet Norge har bilen skapt stort engasjement. Men i skrivende stund er det helt uvisst når den kommer til Norge – eller om den i det hele tatt vil gjøre det.

– Etterspørselen etter Lightning i USA er enorm og betydelig høyere enn produksjonskapasiteten. Det foreligger dermed ingen konkrete planer om å lansere Lightning i Norge eller Europa den nærmeste tiden, har Fords norske informasjonsdirektør Anne Sønsteby tidligere uttalt til oss i Broom.

Viktig nyhet kan gi comeback i Norge

De første eksemplarene er bygget, til neste år skal det bli full fart på produksjonen.

Gedigen frunk

– Vet du noe mer om dette nå?

– Nei, det er ikke noe nytt rundt Norges-lansering, offisielt sett. Men vi vet at den norske importøren naturligvis veldig gjerne vil ta inn bilen. Her er også tidsaspektet viktig. Dette er jo vanligvis biler som drar på seg flere hundre tusen kroner i norske avgifter. Men som elbil slipper Lightning unna både moms og avgifter slik avgiftssystemet ser ut i dag. Kommer denne til Norge i 2022, mens det ennå er fullt avgiftsfritak for elbiler – da kan det virkelig bli kjøpefest, sier Møller Johnsen.

Her er det ikke mye som minner om det vi tidligere assosierte med pickuper. Førermiljøet er tøft og bilen skal ha høy komfort-faktor.

– Hva er ellers inntrykket ditt av bilen?

– Det er veldig lett å se at Ford har tenkt på fører og passasjerer her – ikke bare på praktiske egenskaper. Interiøret er tøft og naturligvis svært rommelig. Det er for eksempel masse plass i baksetet. På lasteplanet kan du få med deg mye. I tillegg er det en gedigen frunk foran, den er større enn bagasjerommet på mange vanlige biler, sier Møller Johnsen.

Denne kjøper 100 kunder – hver eneste time

Dette er frunken, eller bagasjerommet foran i bilen. Det er har forresten egne strømuttak og også plugg nederst for drenering.

Tøff arbeidshest

I sommer ble det kjent at Ford i løpet av kort tid har doblet produksjonsmålet for bilen. Det skjer etter at de på kort tid hadde fått inn 120.000 reservasjoner. Nå skal det tallet ha økt til hele 150.000.

Kodelås i dørstolpen, det kjenner vi igjen fra elektriske Mustang Mach-E.

Så langt skal interessen være spesielt stor fra firmakunder. Det blåser elbilvind også i USA og mange selskaper har fokus på å få ned utslippet fra bilparken sin. Samtidig blir nok mange også fristet av kostnadsbildet til en elbil, kontra en bil med stor bensinmotor.

Dette gjelder både løpende driftskostnader og estimerte utgifter til service/verksted.

Startprisen på F-150 Lightning skal tilsvare den på dagens F-150, det vil si fra rett i underkant av 40.000 dollar, eller rundt 330.000 kroner.

Turbo: Denne bildelen må du regne med å bytte ut

Bildematerialet Ford har sendt ut så langt, understreker veldig tydelig at dette skal være en tøff arbeidshest. Her er de nok forberedt på å møte mange elbil-fordommer.

Bruke bilen som strømkilde

Pickupen vil komme i fire forskjellige versjoner. Bilen får over 1.050 Nm dreiemoment og gjør 0-100 km/t på rundt 4,5 sekunder. Den skal kunne ha nyttelast på opptil 900 kilo og kunne trekke maksimalt 4.500 kilo på variantene med det største batteriet og Max Trailer Tow-pakken.

Det siste er viktig for mange av kjøperne. Det lave tyngdepunktet skal gi bedre kjøreegenskaper på våte veier eller gjennom sand.

Det Ford kaller Intelligent Backup Power gjør at du kan ta ut hele 9,6 kW med energi. Du kan også bruke bilen som strømkilde til verktøy eller andre strømkrevende produkter, når du ikke er i nærheten av strømnett.

Dette er bilen som skiller seg ut i klassen

Å dra campingvogn er naturligvis ikke noe problem. Når du har slått leir, fungerer bilen også som en gedigen powerbank.

480 kilometer rekkevidde

Understellet har blitt forsterket med metallplater for å beskytte batterier og motor mot tøft terreng. Batteriet er også i tillegg beskyttet av en vanntett boks pakket inn i krasjabsorberende materiale.

Rimeligste Lightning heter Pro. Den er skreddersydd for de som skal bruke bilen i næring. Her har Ford kuttet kostnader, blant annet ved å bruke en relativt liten infotainmentskjerm. Setene er også i kunststoff, i stedet for skinn. Denne har også minste batteripakke og en rekkevidde som blir estimert til rundt 370 kilometer.

Men Ford har også større batteripakke på gang. Her blir rekkevidden så langt anslått til rundt 480 kilometer. Prisøkningen blir omtalt som «betydelig» hjemme i USA, 10.000 dollar. I norske kroner er det i overkant av 80.000.

Her er produksjonen av F-50 Lightning i gang i USA

