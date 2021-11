Kommenterte United-koblingen: – Frustrerende å se disse ryktene

Brendan Rodgers avviste at han er klar til å overta som Manchester United-manager om Ole Gunnar Solskjær blir sparket.

Se Watford - Manchester United lørdag kl. 15.30 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play!

Premier League er tilbake denne helgen, og da har Manchester United en gyllen mulighet til å slå tilbake etter noen skrekkelige prestasjoner i det siste.

Ole Gunnar Solskjær er inntil videre fortsatt United-manager, men kristiansunderen er en presset mann på Old Trafford.

Én av de som har blitt spekulert i å ta over jobben er Leicester-manager Brendan Rodgers. Han fikk spørsmål om Solskjærs posisjon på torsdagens pressekonferanse.

Se hva Rodgers svarte i videovinduet øverst!

Uten at det var noe han satt stor pris på.

– Først og fremst så er det respektløst av dere å stille spørsmålet når det er en annen manager der, en god manager og en god mann, sier Rodgers på pressekonferansen.

– For det andre så kan jeg ikke kommentere fordi det er ikke noe. Jeg er stolt av å være her i Leicester City, la han til.

Rodgers avviser at han er på vei vekk.

– Jeg er glad og stolt over å være Leicester-manager. Jeg er fullstendig forpliktet til denne klubben, spillerne og eierne. Alt bråket utenom kan vi ikke kontrollere. Det er frustrerende å se disse ryktene. Jeg er Leicester-manager, sa han til Sky.

Slik gikk det sist Ronaldo vant like sjeldent som nå

I tillegg til Rodgers er også Zinedine Zidane hyppigst nevnt i forbindelse med managerjobben på Old Trafford.

Etter 0-2-tapet for Manchester City for to uker siden ble Solskjær spurt om han føler han er på lånt tid.

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg har god og ærlig dialog med klubben hele tiden. Jeg jobber for United, og jeg vil bare det beste for United. Så lenge jeg er her vil jeg forbedre dette, svarte Solskjær til Sky Sports.

Uansett kommer de to managerne å lede sine to klubber i helgen. Brendan Rodgers sitt Leicester møter Chelsea hjemme lørdag. Den kampen ser du på TV 2 Sport Premium fra klokken 13.