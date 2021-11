Her går sykepleierutstyret i søpla: – Jeg skal aldri tilbake

– Å se på hendene mine og vite at disse ikke skal redde liv lenger – det synes jeg er vondt. Jeg føler at jeg har sviktet kollegene mine, sviktet pasientene mine, sier Tanja Vatnås til TV 2.

Hun begynte i helsevesenet som assistent og hjelpepleier for 26 år siden. Men 47-åringen følte hun aldri helt fikk gjøre det hun egentlig ville.

I voksen alder bestemte hun seg derfor for å studere sykepleie. For fire år siden kunne hun stolt ta på seg uniformen, søsteruret og navneskiltet og omsider kalle seg sykepleier.

– Enormt press

Men allerede nå ligger alt av utstyr og skolebøker kastet i en svart søppelsekk.

– Det har vært et enormt press hele tiden. Uansett hva du gjør, uansett hvor mye du gir av deg selv, når du aldri frem. Det blir aldri godt nok. Du går med dårlig samvittighet 24 timer i døgnet, du jobber ekstravakter og overtid for å prøve å avhjelpe situasjonen. Men svaret fra systemet er alltid at vi må finne nye måter å være mer effektive på, forteller hun.

STOLT: Dagen Tanja Vatnås omsider kunne kalle seg sykepleier var én av de stolteste dagene i hennes liv. Men nå er det kastet. Foto: Nico Sollie / TV 2

Vatnås fikk omsider nok i midten av september. Da hadde sykepleierne ved Drammen sykehus nok en gang fått beskjed om at det måtte spares inn mer.

– Da følte jeg at jeg var en del av mannskapet på Titanic og at vi sto på dekk med orkesteret som spilte. Da var det enten å hoppe av, eller bli med ned.

– Jeg skal aldri tilbake

Vatnås er bare én av mange sykepleiere som de siste månedene har valgt å si opp jobben sin.

Tall TV 2 har hentet inn fra landets helseforetak viser at flere titalls har levert inn sin oppsigelse i september og oktober.

Antall oppsigelser hos landets helseforetak TV 2 har spurt landets helseforetak om hvor mange sykepleiere som har sagt opp de to siste månedene. 9 av 19 foretak har svart oss. De resterende har enten ikke oversikt, eller har ikke svart. Helse Møre og Romsdal: 16 sykepleiere St. Olavs hospital: 35 sykepleiere Finnmarkssykehuset: 13 sykepleiere Nordlandssykehuset: 6 sykepleiere Universitetssykehuset Nord-Norge: 16 sykepleiere Oslo universitetssykehus: 135 leger og sykepleiere Sykehuset Innlandet: 7 sykepleiere Sykehuset Telemark: 8 sykepleiere Vestre Viken: 17 sykepleiere

Misnøyen blant sykepleierne er stor, men TV 2 er kjent med at mange kvier seg for å stå frem i frykt for at det kan få konsekvenser.

Men Vatnås sier at hun ikke har noe å tape.

– Jeg skal aldri tilbake.

«Du må bare tisse i senga»

Den tidligere sykepleieren beskriver sin gamle arbeidshverdag som så hektisk at hun til slutt mistet kontroll over eget liv.

Hun var ikke sosial, og hun klarte ikke være en god mor eller en god datter.

– I dag kommer pasienter opp fra akutten, og de ligger i urin, avføring, er sultne og tørste. Alvorlige symptomer blir oversett fordi det er så stort press for å få de opp på sengepost, for igjen å få plass til nye på akutten.

LITE BRUKT: Tanja forteller at hun ikke hadde tid til å være den sykepleieren hun ble lært opp til å være. Foto: Nico Sollie / TV 2

Stadig vekk var Vatnås nødt til å gi den samme beskjeden til pasientene sine:

«Jeg skjønner at du må på do nå, men du må bare tisse i senga, fordi jeg har ikke tid til å følge deg på do akkurat nå».

– Fysisk uvel og kvalm

Etter å ha jobbet i helsevesenet i 26 år, opplever den tidligere sykepleieren at ting har forandret seg.

– Jeg opplever at vi har gått fra å ha tid til å kunne være en trygg bauta for pasientene våre, til at vi nå blir pisket fra seng til seng og må slukke branner som stadig blusser opp igjen.

TRIST: Tanja kjenner på en sorg etter å ha sluttet som sykepleier. Hun føler hun har sviktet gode kollegaer. Foto: Nico Sollie / TV 2

Vatnås forteller at hun gjerne fremstår som tøff, og en som tåler mye.

– Men jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har sittet i garderoben etter jobb og grått. Hver gang jeg nærmet meg sykehuset ble jeg fysisk uvel og kvalm, jeg gikk med det en stund – men kvalmen slapp den dagen jeg tømte skapet mitt.

– Det er et nederlag

Vatnås mener det til slutt ble umulig å være den sykepleieren hun var trent til å være.

– Det har vært en sorg, og det har vært kjempevanskelig. Men samtidig har det vært mye lettelse. Jeg sover bedre om nettene, og jeg kan være den mammaen og datteren jeg ønsker å være. Det veier veldig opp. Men det er klart at det var et nederlag og en sorg å tenke at nå skal jeg aldri tilbake til det jeg elsker.

Lill Sverresdatter Larssen er leder i Norsk sykepleierforbund (NSF). Hun opplever ikke situasjonen til Tanja Vatnås som unik, og forteller at hun nå daglig får meldinger fra folk som vurderer eller skal slutte som sykepleier.

– Det som flere beskriver er at de sier opp uten at de har en annen jobb å gå til. De er lei, og klarer ikke mer av den belastningen de står i, forteller hun til TV 2.

– Blir ikke hørt

Sverresdatter Larssen er klar på at pandemien er en utløsende faktor for at flere velger å slutte, men understreker at problemet også var til stede lenge før korona ble en del av hverdagen vår.

– Nå er det blitt mye verre. Sykepleierne beskriver at de ikke blir sett og hørt på den ekstreme belastningen de står i. Verken knyttet til lønn eller arbeidstid. Det oppleves at det ikke gis noen goder, sier hun.

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk sykepleierforbund Foto: Ida Cecilie Madsen

Tanja Vatnås opplever at problemet er at alle er opptatt av å levere og skryte.

– Det pyntes på situasjonen, også blir den virkeligheten og det narrativet som presenteres til beslutningstakerne så virkelighetsfjernt at de som står oppi det ikke kjenner seg igjen, sier hun.

– Jeg blir trist

Den tidligere sykepleieren forteller at hun derfor var en av mange som applauderte da legen Espen Rostrup Nakstad kom inn som assisterende helsedirektør i starten av pandemien.

KASTER UTSTYRET: Skolebøker, søsterur og navneskilt går i søpla. Foto: Nico Sollie / TV 2

– Endelig kom det noen med solid fagkunnskap og snakket på en måte folk forsto. Jeg opplevde at han var veldig ærlig.

Men etter snart to år i rollen, reagerte Vatnås sterkt da Nakstad under en pressekonferanse i forrige uke beskrev helsevesenet som «bunnsolid».

– Jeg kjenner jeg blir trist over at han etter halvannet år i en byråkratisk stilling glemmer alt han har stått i før. Det er kjempeskuffende at han ikke har klart å holde på det engasjementet og den gløden han hadde da vi ble kjent med han i media for første gang, sier den tidligere sykepleieren.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at de har veldig medfølelse med de som står i frontlinjen.

– Jeg har selv jobbet på intensivavdeling i mange år, og vet hvor tøft det der. Men vi må også passe på å ikke gi inntrykk til de som er engstelige om at alt rakner over natta, for sammenlignet med andre land, har vi et veldig solid helsevesen, også gjennom pandemien. Men det betyr ikke at vi ikke har problemer og utfordringer, sier han.

Frykter ikke flukt

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier at hun ikke frykter en sykepleierflukt fra norske sykehus.

– Fagfolkene jeg snakker med er opptatt av at de har en god og spennende jobb. De har tatt en utdanning fordi de har lyst til å jobbe i helsetjenesten, også er det regjeringen og Stortinget sitt ansvar å gi dem arbeidsbetingelser som gjør at de kan gjøre jobben og ivareta pasientene, sier Kjerkol til TV 2.

Hun sier regjeringen legger opp til et mer langsiktig arbeid, både gjennom helsepersonellkommisjonen og ved styrke tjenesten og ansette flere folk.

– Vi har stor mangel på spesialsykepleiere. Der viser vi allerede retning i den tilleggsbevilgningen vi har lagt til i statsbudsjettet for å utdanne flere spesialsykepleiere, sier statsråden.