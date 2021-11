Diplomater i Etiopia på fredsoppdrag

– De kom i dag, begge to, sa Dina Mufti, talsperson for det etiopiske utenriksdepartementet, med henvisning til USAs spesialutsending til Afrikas Horn, Jeffrey Feltman, og tilsvarende utsending fra Den afrikanske union, Olusegun Obasanjo.

Feltman og Obansanjo besøkte begge Etiopia tidligere i november i et forsøk på å tilrettelegge for en fredsprosess mellom Abiy Ahmeds regjering og Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF).

Situasjonen i Etiopia er uoversiktlig og uforutsigbar, og TPLF og Oromofolkets frigjøringshær (OLA) nærmer seg hovedstaden Addis Abeba.

Tigray-regionen har vært utsatt for intens krigføring etter at Etiopias regjering i november i fjor sendte hæren inn for å styrte de regionale myndighetene som har sprunget ut av TPLF.

Besøkte Mekele

Obasanjo besøkte Tigray-hovedstaden Mekele to ganger på turen tidligere i november, noe som ble sett på som framskritt. TPLF har flere ganger anklaget Den afrikanske union for å være partiske i favør av regjeringen i Addis Abeba.

Spesialutsendingen fra Afrikas Horn prøver å skaffe seg fakta om situasjonen og går i skytteltrafikk mellom de ulike kreftene i konflikten, ifølge utenriksdepartementet i Etiopia.

– Jeg tror han etterforsker. Han snakker med forskjellige partnere. Når alt kommer til alt, vil han komme fram til et forslag. Forslaget er ikke ennå åpenbart, sa Dina Mufti på pressekonferansen.

Da USAs utenriksminister Antony Blinken nylig besøkte Kenya, gjentok han landets krav om en våpenhvile.

Advarer

USA advarte torsdag piloter om at fly på Addis Abebas internasjonale flyplass kan utsettes for skyting og luftvernraketter når krigen i Etiopia nærmer seg hovedstaden.

Flyplassen er en av Afrikas mest trafikkerte og er knutepunktet for statseide Ethiopian Airlines.

TPLF styrte Etiopia i nesten 30 år til Abiy kom til makten i 2018. Dersom opprørerne rykker inn i Addis Abeba, er eksperter enige om at Abiys dager er talte.

(NTB)