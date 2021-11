Spesielt én ting var vanskelig da de jobbet med Flesvig

GOD KVELD NORGE (TV 2): De andre skuespillerne i «Førstegangstjenesten» er fulle av lovord om Herman Flesvig, men én ting var ekstra utfordrende under innspillingen.

Førstegangstjenesten sesong to hadde i forrige uke premiere på NRK, og på fredag kommer de siste fire episodene. I denne sesongen har Herman Flesvig fått med seg flere kjente skuespillere, men særlig én er litt ekstra stas.

– Det å ha fått med Aksel Hennie er veldig morsomt, det er det jeg kaller «cirkle of life». Jeg startet med å parodiere han, og nå spiller han i min serie. Det er helt tipp topp, sier Flesvig til God kveld Norge.

Hennie selv elsket parodiene, og har ikke noe annet enn lovord å komme med om Flesvig.

– Han er en av de mest talentfulle personene jeg vet om. Han er et nydelig menneske, ekstremt talentfull komiker og kunstner. Vi har hatt det kjempegøy, dette er et overskuddsprosjekt som jeg bare er glad for å være en del av, sier Hennie.

Vanskelig å holde seg

Men det er ikke bare enkelt å spille inn scener med Flesvig, selv for rutinerte Hennie blir det vanskelig å holde latteren tilbake.

– Hver eneste dag så er det vanskelig å holde seg. Jeg pleier vanligvis ikke å ha noe problem med det, for det er litt av jobben å være i karakter. Men med Herman så er det veldig vanskelig, for han er bare et oppkom av sinnsyke jokes og veldig morsomme situasjoner, forklarer Hennie.

– Så det vanskeligste hver eneste dag på innspilling var å holde seg alvorlig.

– Hvem knekker deg mest på set?

– Det er nok Ola Halvorsen altså, men det er også fordi den scenen vi gjør sammen er ganske morsom, smiler skuespilleren.

Josefine Frida Pettersen hadde også det samme problemet som Hennie på set. Hun spiller en ny soldat i serien.

– Det er ekstremt. Noen ganger tenkte jeg: «Har vi egentlig noen tagninger hvor jeg ikke ler?». Så ja det var litt vanskelig, ler Pettersen.

Utover det så var det en meget god opplevelse å spille inn Førstegangstjenesten.

– Det er veldig gøy, Herman er veldig morsom. Han er utrolig dyktig og har ekstremt god humoristisk timing og impro.

90 prosent blir droppa

Mikkel Niva har vært med å skrive manus til serien, i tillegg til å spille «Lauritzen». Han og Flesvig har det mye moro når de sitter og skriver.

– Haha, 90 prosent av det vi finner på blir det ikke noe av, men de siste ti prosentene har blitt veldig bra. Det er veldig gøy, sier Niva.

Han er mest imponert over hvordan Flesvig holder energien oppe.

– Han er helt sinnsyk, og det er veldig fascinerende for de fleste tåler jo én uke hvor det er veldig intensivt og lite søvn, men det er veldig få som klarer to. Herman er sliten mellom set, men når han er foran kamera er han så sinnsykt på, forklarer Niva, og fortsetter:

– Han må gjerne komme gjennom manus én gang, men så kaster han manus og begynner å finne på ting, og da blir det enda bedre.

Flesvig forteller selv til God kveld Norge at det går «overraskende greit» å gå inn og ut av karakter hele tiden.

– Når du får på deg kostymene så klarer jeg å skille og gå inn i de karakterene som jeg skal, men du er ganske svett på innsiden av hodet etter en arbeidsdag, forteller 29-åringen.