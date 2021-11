Avis: Nederlandsk stjerne tiltalt for drapsforsøk

Statsadvokaten vil straffeforfølge Quincy Promes for forsøk på drap.

I følge den nederlandske avisen De Telegraaf er tidligerer Ajax-spiller Quincy Promes tiltalt for drapsforsøk.

Det er statsadvokaten i landet som nå vil straffeforfølge Promes. Offisielt er det en 29 år gammel mann fra Amsterdam om er tiltalt, men avisen melder at dette er Promes.

Episoden som 29-åringen nå skal være tiltalt for fant sted under en familiesammenkomst i juli i fjor. Etter en opphetet diskusjon skal Promes ha angrepet et familiemedlem med kniv, og påført vedkommende alvorlige skader.

I desember i fjor meldte TV 2 at Promes hadde blitt arrestert og varetektsfengslet, mistenkt for handlingen.

Nå er det altså tatt ut tiltale i saken.

Nederlenderen spiller for tiden i den russiske Premier League-klubben Spartak Moskva, og har tidligere spilt for blant annet Sevilla og Ajax.

I 2017 ble han utnevnt til årets fotballspiller i Russland, i tillegg til at han ble russisk Premier League-toppscorer i sesongen 2017-2018.

Promes er også en del av det nederlandske landslaget, og var i sommer en del av troppen som representerte Nederland under fotball-EM.