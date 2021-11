Rasmus Hansson etter skjebnemøtet: – Hun bør gå av

Torsdag var det møte mellom Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne på Stortinget.

Der fortalte stortingspresident Hansen sin versjon av pendlerboligkaoset. Som stortingsrepresentant hadde hun pendlerbolig finansiert av Stortinget mellom 2014 og 2017, selv om hun i denne perioden bodde med ektemannen i Ski. Man må bo mer enn 40 kilometer fra Stortinget for å ha krav på pendlerbolig.

Hansen ga en svært personlig forklaring om familieforhold og sykdom i møtet, ifølge flere av de som var til stede.

– Jeg har fortalt om bakgrunnen min som stortingsrepresentant, jeg har brettet ut familielivet mitt. Det har vært privat, og det har vært drøftet om jeg skal redegjøre for dette på Stortingets talerstol. Jeg har vært på tilbudssiden, men vi har vedtatt at jeg ikke skal brette ut på Stortingets talerstol, sa Hansen etter møtet.

Hun skal nå gi et skriftlig svar til Stortinget der hun forklarer seg.

– Bør ta ansvar

De andre partiene vil vente på dette svaret, men Hansson mener tiden allerede er moden for at den ferske stortingspresidenten fratrer.

– Eva Kristin Hansen bør ta ansvar og gå av som stortingspresident, sier Hansson kategorisk.

Se intervjuet med Hansson øverst i saken.

MDG-politikeren sa allerede onsdag at han forventet at Hansen gikk av.

Han mener det er naturlig at ledere i lignende situasjoner, også utenfor politikken, trer til side i slike situasjoner.

– Det er det vanlige at ledere og statsråder gjør i situasjoner der de ikke nødvendigvis har gjort noe galt selv, men er ansvarlige for en feil. De tar det ansvaret ved å gå, og det samme bør Stortingets president gjøre for å få ryddet opp i denne saken, både for Stortinget og seg selv, sier han.

Også Rødt reagerte kraftig i etterkant av møtet, og mener presidentskapet åpner for å frikjenne legger til rette for en ordning som kan frikjenne misbruk av pendlerordningen på Stortinget.

– Presidentskapet har i dag vedtatt et mandat som kan legge opp til å frikjenne misbruk av pendlerordningen. Det reagerer vi kraftig på, og det har skjedd uten Stortingets medvirkning, slik det ville vært naturlig å gå videre i denne situasjonen, sa Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen.

Hun krevde da at Riksrevisjonen tar over granskningen av pendlerordningen. Dette ble senere bekreftet at vil skje fra Riksrevisor Per Kristian Foss.

Endret mandat

Etter møtet ble det klart at mandatet for det allerede vedtatte mandatet for gjennomgangen av pendlerboligordningen ble noe endret, og at utvalget nå skal gå gjennom enkeltsaker.

Stortingspresidenten beklaget onsdag saken, og sa at hun misforsto reglene om pendlerbolig i forbindelse med at hun bodde i Ski, men var registrert i Trondheim på hybel.

Hybelen leide hun av partikollega Trond Giske.