La oss skru tiden tilbake en del år. Til 1978. Jeg er 12 år og står jeg i Stribolt bokhandel i Storgata i Lillehammer og lider valgets kval. Jeg har nemlig skramlet sammen ukepengene mine for de siste ukene og har bestemt meg for å kjøpe en stor bilplakat til å ha på veggen hjemme på gutterommet.

Nå står valget mellom to plakater. Den helt nye Porsche 928, eller Lamborghini Countach som kom i 1974. Valget er vanskelig, men jeg lander etter mye fundering, på den med Porsche 928.

Plakaten fulgte meg i mange, mange år. Først på rommet mitt og siden i garasjen / verkstedet mitt. Under sterk tvil lot jeg den henge igjen da barndomshjemmet ble ryddet og solgt. Skal lure på om den henger der ennå …

Helt ute å kjøre ...

Nok om det. Dette valget i barndommen sier kanskje noe om hvem jeg er. Det er med tanke på troverdigheten som motorjournalist, kanskje litt skummelt å innrømme det. Men jeg har aldri vært spesielt fascinert av superbiler, som Ferrari, Maserati og Lamborghini og har aldri eid noen av dem. Når det gjelder McLaren, Koenigsegg og Pagani er det enda verre. Der er jeg helt ute å kjøre. Spør meg heller om gammel Volvo …

Det er fine, eksotiske, raske og kule biler, for all del. Men de har, for meg som er en enkel bygdegutt, noe litt uoppnåelig over seg. Jeg har derimot eid fire ulike Porscher. Vær gjerne uenig, men jeg mener at det, tross alt, er et litt mindre vulgært og et noe mer folkelig bilmerke. Om man kan bruke det begrepet her.

Når det er sagt, må jeg legge til at Bertones bildesign alltid har fascinert meg. Det var også Bertone som designet Lamborghini Countach i sin tid. Jeg lesten testen av den, med store øyne, som 9-åring i 1974 i et dansk bilblad jeg fikk låne av søskenbarnet mitt. Jo da, det gjorde noe med et ungt guttesinn det ...

Lamborghini Countach har et ikonisk design og det er Bertone som står bak det.

– Bilen har nesten forfulgt meg

Senere fikk jeg lov å sitte i en på Bertonemuseet i Italia. Dit vi kjørte en gammel Volvo 262C i Brooms spede barndom. Jeg tenkte da – og har tenkt siden, at det er det nærmeste jeg kommer det å kjøre en slik bil noen gang. Men det skulle vise seg å være feil. Bilen har liksom på nesten mystisk vis forfulgt meg.

I sommer ringte nemlig eieren av den røde Countachen på disse bildene meg. Han lurte på om jeg hadde lyst til å prøve den en liten tur. Et slikt spørsmål er det jo bare ikke mulig å si nei til. Selv om jeg altså hadde Porsche-plakat på gutterommet da jeg var liten. Jeg svarte selvfølgelig ja, høyt og rungende, før spørsmålet var ferdig stilt. Jeg gledet meg i flere uker til møtet med både eieren og bilen.

Jeg vet jeg er heldig og at det er svært få forunt å få oppleve en slik bil fra førersetet. Det ble et, mildt sagt, mektig møte med en mektig bil. Jeg ble nesten litt rørt bak rattet. Hvordan det føltes har jeg forsøkt å formidle i videoen til denne saken.

Video: Bli med på kjøretur i billegenden Lamborghini Countach her