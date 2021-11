Ønsker Knutsen velkommen: – Han må jo til Lerkendal

Nils Arne Eggen håper Kjetil Knutsen flytter til Trondheim og tar over hovedansvaret i Rosenborg etter Åge Hareide.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen har blitt heftig linket til jobben som ny Rosenborg-sjef. Åge Hareide gir seg etter sesongen, og dermed må trønderne nok en gang ut på trenerjakt.

Eggen vant i sin tid 14 serietitler med RBK. Han er klar på hvordan han forholder seg til Knutsen-ryktene.

– Hvis han skal flytte på seg, så må han til Lerkendal. Han bestemmer jo selv, men han må jo det, humrer Eggen.

– Hvorfor?

– Han er en ypperlig kandidat. Han har samme filosofi og en spillestil som passer Rosenborg, sier Orkla-mannen.

Men Rosenborg må trene bedre

Rosenborg har hatt en ny skuffende sesong i Eliteserien. Et håp om gull er for lengst glemt, og i kampen om medalje har Hareides menn begynt å miste grepet. Med fire kamper igjen er det fire poeng opp til Viking på bronseplassen.

– Det vil forundre meg om vi ikke tar medalje denne sesongen, sier Eggen.

Uansett hvem som blir hovedtrener i Rosenborg, tror han det blir lysere tider i Trondheim.

– Vi kommer til å bli bedre neste sesong. Det jobbes allerede veldig godt på alle områder. Ja, alt kan gjøres bedre, men det kan det overalt, sier han.

SUKSESS: Kjetil Knutsen er blitt en helt i Bodø, men kan forsvinne sørover til Rosenborg. Foto: Alberto Lingria

Eggen mener det tar for lang tid å forklare alt Knutsen må rette på om han blir den nye sjefen på Lerkendal.

– Nei, det går ikke an å gå inn på. Da måtte jeg gitt ut en årsutgave i en avis. Han må i alle fall begynne å trene laget- trene nok og riktig.

– Rosenborg er i oppbyggingsfasen, og med Knutsen kan det bli bra. Jeg er optimist, legger trenerlegenden til.

Forstår Rosenborg

TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp har full forståelse for at Rosenborg ønsker seg Knutsen som ny trener.

– Jeg skjønner veldig godt at Rosenborg vil det. Det er jo klart at han er førstevalget til Rosenborg, med god grunn. Men han har gjort det så bra at det nok er en del utenlandske klubber som vil ha han også, sier Huseklepp.

Den tidligere Brann-spilleren forstår hvis Knutsen vil skifte Bodø ut med Trondheim.

– Det er forståelig at han vil ta den sjansen. Rosenborg er en gigantisk klubb, men de har slitt med å prestere. Det er gjerne derfor de går dit også - for å være mannen som ordner opp.

Det er ikke bare Glimt-fansen som vil se på det med triste øyne, tror Huseklepp.

– Han er jo bergenser, så for Brann-supporterne vil det være sårt.

Slik forklarer Ulrik Saltnes Glimt-suksessen

Ville valgt utlandet

Huseklepp mener likevel at Knutsen bør hoppe på mer attraktive tilbud utenfor landegrensene.

– Ta en mulighet i utlandet. Det er enklere for en spiller å komme seg til utlandet enn en trener. Så jeg ville absolutt tatt den muligheten om det finnes.

Knutsen var oddsfavoritt hos enkelte bettingselskap til å overta Norwich.

– De ansatte jo Dean Smith, men bare det å bli nevnt i en Premier League klubb er jo utrolig stort. Det sier noe om hvor bra han har gjort det.

Bodø/Glimt ligger godt an til å vinne Eliteserien for andre år på rad. Det er fem poengs forsprang til Molde på andreplass.