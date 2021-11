Smittesituasjonen truer kommunale tjenester i Trondheim: – Svært krevende

Lav bemanning i helsetjenesten har fått følger for kvaliteten på kommunale tjenester i Trondheim kommune.

Smitten har økt ved flere helse- og velferdssenter, helsehus, legetjenester, hjemmetjenester og øvrige helse- og velferdstjenester i Trondheim kommune den siste tiden.

Både beboere, tjenestemottakere og medarbeidere er smittet.

– Det har ført til en svært krevende bemanningssituasjon, som skaper utfordringer for kommunale tjenester, skriver kommunen i en pressemelding.

Smitten dreier seg om flere typer luftveisinfeksjoner, ikke bare covid -19.

– Vi merker dette i alle helse- og velferdstjenestene. Vi har et fravær som er uvanlig høyt, siden vi har både pasienter og ansatte med smitte, sier helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli til TV 2.

Kommunen forteller at bemanningen i tjenestene fra før er ganske marginal, og at det merkes raskt når noen er fraværende.

VIL SIKRE: Helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli forteller at kommunen jobber på spreng med å fordele helsepersonell slik at alle innbyggerne blir sikret en god helsetjeneste. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Betydelig utfordringer

For ledere og medarbeidere gir smittesituasjonen betydelige utfordringer.

– De ansatte har i snart to år stått i en ekstraordinær situasjon, med smitteutbrudd og ulike tiltak. Det er stor slitasje, belastningene tar på over så lang tid, skriver kommunen.

En stor del av helsepersonell i kommunen bidrar i arbeidet med testing, smittesporing og vaksinasjon. Det, i tillegg til at vikarbyrå heller ikke kan stille med personell, gjør tilgangen på flere ressurser vanskeligere.

– Alle trår til for å løse dette i fellesskap. Vi må fordele helsepersonell slik at alle blir sikret forsvarlige tjenester, sier Dehli.

Vil sikre forsvarlige tjenester

Kommunen opplyser at de samarbeider på tvers av enheter for å løse bemanningssituasjonen, og slik at de kan sikre forsvarlige tjenester.

– Det kan være beboere og tjenestemottakere i hjemmebaserte tjenester vil merke det på at vi ikke har så god tid som vanlig, eller ikke alt blir gjort på samme måte som i en vanlig situasjon, skriver kommunen.

Kommunen skriver videre at Innbyggerne allerede merker at det er kø på telefoner og at det tar lengre tid å få en avtale hos fastleger og legevakt.

– Vi er takknemlige for forståelse og tålmodighet fra innbyggere og tjenestemottakere i den situasjonen vi står i nå.

Det er tegn til at smittesituasjonen flater ut, men kommunen mener de likevel må ta høyde for at den kan vare en stund til.

– Vi håper at smitten flater ut og reduseres, sier Dehli.