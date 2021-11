Tromsø-ordfører regner med å innføre koronapass fredag

– Nå har vi hatt veldig god dialog med departementet. Og juristene sentralt og her lokalt jobber med forskrifter, både lokale og nasjonale. Så hvis alt går som vi tror, innkaller vi til et ekstraordinært formannskapsmøte i morgen kl. 14, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap), til TV 2.

Ordføreren forventer å få utkast til forskrift og veiledning i ettermiddag, og blir det vedtatt i formannskapsmøtet i morgen, kan koronapass tas i bruk umiddelbart ifølge ordføreren.

– Etter det kan koronapass tas i bruk umiddelbart, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) til TV 2.

Kan gå på byen som normalt

Han forklarer videre at koronasertifikatet kan brukes digitalt og i form av en papirutgave. Sertifikatet vil bli scannet i døren på de stedene som velger å innføre tiltaket.

– Koronasertifikat vil lette på de tiltakene som går på munnbind inne på café, på konserter og det at man må ha et sted å sitte, sier Wilhelmsen.

– Betyr det at man kan gå på byen som normalt?

– Slik jeg tolker det, ja.

I Tromsø er kultursektoren glad for at koronasertifikatet snart er på plass. Det er, tross alt, bedre enn å måtte holde stengt.

Scannes i døra og i baren

– Vi kommer til å scanne koronasertifikatet i døra, og så kommer vi til å scanne passet når de kommer inn i baren. Og hvis alt er som det skal, så får du lov til å være her, sier Frank Leithe, daglig leder i Verdensteatret bar i Tromsø.

Han er ikke bekymret for at det vil bli mye ekstraarbeid for dem.

KLAR: Daglig leder i Verdensteatret bar i Tromsø, Frank Leithe, er klar til å scanne koronapass i helgen, om det blir innført i morgen. Foto: Karen Anna Kleppe/TV 2

– Jeg har allerede prøvd å scanne et koronapass, og det tar mellom fem og ti sekund, så det er ikke noe stress, sier han.

Men ikke alle i Tromsø er fornøyd med at koronasertifikatet kan bli innført på fredag.

Facebook-gruppa «Nei til eit splittet Norge, ja til et varmt samfunn» arrangerer ein demonstrasjon i Tromsø på laurdag mot innføring av koronapass i kommunen.

Gruppa ble opprettet 14. november og har på fire dager fått over 700 medlemmer. Arrangementet på fredag skal være en «markering for menneskerettigheter, grunnloven og demokrati», skriver grunnleggeren av gruppa.

Ordføreren sier at han har forståelse for at noen er uenige, men peker på at et stort flertall ønsker å åpne opp samfunnet.

– Hvis en er vaksinemotstander har jeg full respekt for det, men vi kan ikke stenge ned samfunnet på grunn av noen få, seier Wilhelmsen.