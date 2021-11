Bergen vurderer tiltak etter ny smitterekord

Aldri før har Bergen registrert så mange smittetilfeller som nå. Helsebyråden sier kommunen forløpende vurderer tiltak for å få bukt med smitten.

Torsdag meldes det om smitterekord i Bergen med 209 nye smittede. Bergen kommune skriver i en pressemelding at smittesporingen ikke er ferdig ennå på grunn av stort antall smittetilfeller.

– Smittetallene som rapporteres i dag er svært høye, og vi ser en økning i alle aldersgrupper. Utviklingen er bekymringsfull, og vi frykter særlig konsekvensene dersom presset på helsetjenestene blir for stort. Vi jobber derfor nå med vår anbefaling til byrådet om videre håndtering av situasjonen, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

Vurderer tiltak

De siste syv dagene er det i gjennomsnitt registrert 110 nye smittede per dag i regnbyen. Mesteparten av smitten forekommer hos personer yngre enn 29 år. Helsebyråd Beate Husa sier både torsdagens rekord og den generelle utviklingen er urovekkende.

Helsebyråd Beate Husa (Krf). Foto: Kåre Breivik/TV 2

– Det er et høyt tall og det er selvfølgelig bekymringsfullt. Derfor er vi nå i gang med tiltaksvurdering og ser på hva vi skal gjøre for å dempe denne smitteutviklingen, sier Husa til TV 2.

Byrådet møtte onsdag med FHI, og avventer samtidig smittevernoverlege Voltersvik sin anbefaling. Inntil da ønsker ikke Husa å si noe om hvilke tiltak som vurderes, eller når de kan innføres.

Så snart anbefalingene er på plass, kan vedtak innføres på kort tid:

– Jeg ser for meg en rask prosess, sier hun.

– Kan tiltak innføres allerede innen helgen, altså på fredag?

– Jeg kan ikke forskuttere byrådets avgjørelser, men vi har hatt et møte med næringslivet i dag og har fått noen innspill fra dem. Det kan påvirke når en forskrift eventuelt blir innført, svarer Husa, som understreker at hun ikke kan si noe om når eller hvilke tiltak som eventuelt innføres.

Helsebyråden kan derimot berolige bergensere som er bekymret for at julebordsesongen ryker:

Diskuterer ikke koronapass

Et tiltak som neppe innføres i Bergen med det første, er koronapass. Husa har tidligere vært lunken til forslaget, og 209 nye smittetilfeller seg ikke ut til å ha endret på dette.

– Vi er ikke der at vi diskuterer koronapass i Bergen. Det er et tiltak som vil kreve en grundig utredning, sier Husa, som fremdeles venter på regjeringens hjemmel og rammene for koronapass-ordningen.

– Dette er et steg inn i et landskap vi ikke har vært tidligere, som jeg mener har etiske, juridiske og personvernmessige utfordringer som må vurderes nøye utfra smittesituasjonen og behovet, sier Husa.

Bergenserne trosset regnet for å vaksinere seg fredag. Foto: Kåre Breivik/TV 2

Henger etter på smittesporing

Helsetjenesten og sykehusene melder også at de er under økt press grunnet den høye smitten.

– Det kan være et argument for at det er aktuelt å innføre tiltak, avslutter Husa.

Også kommunens smittesporingsteam er under økt press. De mange nye tilfellene gjør sporingsarbeidet krevende.

– Vi rekker for øyeblikket ikke å ringe til alle smittede, erkjenner Gunn Britt-Grøven, som er avdelingsleder for kommunens smittesporingsteam.

Bergens smittesporingsteam henger etter i arbeidet. Her fra teststasjonen på Festplassen. Foto: Pål Schaathun/TV 2

Alle bergensere som har fått påvist covid-19, vil derfor motta en SMS fra smittesporingsteamet, hvor de bes om å isolere seg. Om smitten gjelder barn og unge under 16 år, vil denne SMS-en gå ut til foresatte.

– I tillegg tilstreber smittesporingsteamet å ringe til alle som har fått påvist covid-19 i løpet av noen dager, sier Gunn-Britt Grøvan.

1.328 personer testet seg onsdag.