Helsedirektoratet avlyser årets julebord

Det skjer som følger av smittesituasjonen akkurat nå, opplyser Nakstad.

Det var NRK som omtalte avlysningen først.

– Vi følger kontinuerlig med på smittesituasjonen i Norge og har løpende vurdert om det er riktig tidspunkt for oss å avholde julebord på nå, ettersom vi har svært mye å gjøre om dagen, flere andre arrangementer som skal avholdes og en del sykefravær pga luftveisinfeksjoner. Derfor har vi bestemt oss for å utsette akkurat dette arrangementet til 2022, skriver Nakstad i en e-post til TV 2.

Den assisterende helsedirektøren opplyser at det også har sammenheng med at Helsedirektoratet har et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen i Norge og har en aktiv rolle i pandemihåndteringen.

– Derfor følger vi en «føre-var-tenkning» som er litt annerledes enn i andre etater når vi vurderer dette, sier han.

Folkehelseinstituttet opplyser til TV 2 at de ikke har et felles julebord for alle ansatte, men at de foreløpig ikke har avlyst det som måtte være av julelunsj eller middager i avdelinger og områder.

De understreker at de vurderer situasjonen fortløpende.

