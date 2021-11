Farmen-Kåre fikk fengselsstraff – slik snudde han det til noe positivt

Han er gulrotbonde, anleggsarbeider, bygdas Reodor Felgen – ja, mange kaller han også for Petter Smart. Kåre Skaret Bjøringsøy er et kjært barn med mange navn.

Han har også sjarmert det norske folk på Farmen denne sesongen, med sin smittende latter og musikalske innslag – med impro-rap og robotdans.

Hjemme i garasjen på Smøla bruker Bjøringsøy all sin fritid på å skru, mekke og sette sammen egenkomponerte kjøretøy.

OPPFINNSOM: Bjøringsøy har utvilsomt et Reodor Felgen-gen i seg. Her står han sammen med «monstertrucken» og «beltebilen». Foto: Sara Marie Broen/ TV 2

Interessen for kjøretøy har fulgt 36-åringen helt siden han kunne vri på et ratt. Men motorlidenskapen har ikke bare ført til gledesrus og adrenalinkick.

En gang, da Bjøringsøy var 21 år gammel, fikk han nemlig et adrenalinkick av den skrekkslagne sorten.

– Jeg fikk en kontrasleng på bilen nede ved kaia, og drusa gjennom kaikanten, gjennom et vannpumpehus og ned i et kjøleanlegg. Jeg er heldig som sitter her i dag, sier den tidligere råkjøreren.

Den ville kjøringen skulle vise seg å få fatale konsekvenser for Smøla-gutten.

I dag bruker han lærdommen til å være et forbilde for ungdommer på Smøla.

Et godt felleskap for miljøet

TV 2 møter Bjøringsøy på gårdstunet hans på Smøla. Vi blir med ned i verkstedet, der han bygger og konstruerer kjøretøyene sine.

I helgene får den oppfinnsomme bygdegutten ofte besøk av ivrige motorentusiaster i alle aldre. Men han har et ekstra hjerte for tenåringene som ønsker å lære av han.

– For meg er det veldig givende å se hva felleskapet her i garasjen har å si. Ikke bare for ungdommene, men for kompisene mine og de som er interessert i det jeg driver med.

SKRU OG MEKK: Tenåringene får bli med både Bjøringsøy og kompisen, Bjørn Inge Rokstad, på å skru bil i garasjen. Foto: Frank Lervik/ TV 2

Det er viktig for han å få frem at motorinteressen også kan være en positiv greie, da det tidligere har vært en del stigmatisering rundt motormiljøet.

– Det er ikke alle som er interessert i fotball og den slags fritidsaktiviteter, og derfor jobber jeg for å skape en arena for motormiljøet – da det ikke er så godt tilrettelagt for det her på Smøla.

Unngår råkjøring og rus

Bjøringsøy sørger også for at de ikke bryr andre bilister med råkjøring på veien.

– Nå holder vi oss på et sted, og vi er en fin gjeng fra unge til godt voksne. Vi er både jenter og gutter, og foreldrene kommer også og blir med på laget innimellom. Det er bare positivt, hele greia.

Den fartsglade gjengen får også kjøre på banen ute på jordet og på eiendommen til Bjøringsøy.

– Da lar vi dem få kjøre en time eller to. I forkant snakker vi med naboene slik at de godkjenner tidspunket vi kjører på. Da sier ikke politiet noe på det heller, forteller Bjøringsøy.

GODT FELLESSKAP: Bjøringsøy lar tenåringene få prøve og feile når de er med å skru bil og andre kjøretøy i garasjen. Foto: Frank Lervik/ TV 2

Den engasjerte «mekkeren», som selv er avholdsmann, har nulltoleranse for rus og alkohol i garasjen, noe som blir respektert av de andre.

– Siden jeg ikke drikker selv, så vil jeg ikke at det skal skje her i garasjen min heller. Foreldrene sier at dette er et bra tiltak som gjør dem mindre bekymret for ungdommene sine også.

Kjøreturen som endte med fengsel

Bjøringsøy har vært opptatt av kjøretøy hele livet, og med diagnosen ADHD har kreativ skruing og mekking av egenkomponerte doninger vært en fin måte å få ut energien på.

Men som ung bilfører hadde Bjøringsøy et langt mer uforsvarlig forhold til fart og kjøring.

– Jeg betalte sikkert 200 000 kroner bare i fartsbøter de første årene jeg hadde lappen, og det er ikke noe jeg er stolt over.

Og da han var 21 år gammel gikk kjøringen fullstendig ut av kontroll.

– Det som skjedde var at jeg bygde meg banebil i garasjen til min mor. Dette var en bil som ikke var godkjent, men likevel lurte jeg meg ut på hovedveien. Det var jo det jeg og kompisene drev med før - vi kjørte overalt. Det var bare tull det vi drev med.

TØFF FORTID: Som ung bilfører var Bjøringsøy litt for glad i å råkjøre på områder som ikke var forsvarlig. Foto: Frank Lervik/ TV 2

Denne dagen dro han ned på kaianlegget, der han råkjørte rundt med bilen sin. Men for Bjøringsøy ble det litt mer vilt enn planlagt.

– Jeg fikk en kontrasleng, og drusa gjennom kaikanten, gjennom et vannpumpehus og ned i et kjøleanlegg.

Der ble bilen stående. Men råkjøreren hadde likevel flaks oppi det hele.

– Jeg var heldig som sto fast i kjøleanlegget, for utenfor anlegget var det 36 meter dypt ned i fjorden. Så det er ikke sikkert jeg hadde sittet her i dag hvis det ikke var for det anlegget, grøsser han.

Den ville kjøreturen endte med 28 dagers fengselstraff. Bjøringsøy kom utrolig nok uskadd fra hendelsen, og selv om han var i sjokk, var han rask med å handle for sitt eget vedkommende.

– Jeg ringte til politiet og anmeldte meg selv for kjøringen. Og under soningen oppførte jeg meg eksemplarisk, så det endte med at jeg slapp ut etter 21 dager, heldigvis.

– Mistet alt

Straffen for råkjøringen ble mye mer enn 21 dager med soning. Det skulle nemlig ta lang tid før han fikk tillit i bransjen igjen.

– Jeg hadde jo lappen på lastebil og alt sammen, men jeg kjørte fra meg både rubbel og bit. Jeg mistet jobben og sto på bar bakke.

Det var ingen som ville ansette Bjøringsøy, helt til en fyr på Smøla Vindu ga han en sjanse. Der fikk han jobb som vindusmontør.

– Det tok kanskje opp mot sju år før jeg fikk bygget opp et godt rykte igjen, forteller han.

– Alle kjente meg jo for den bølla jeg var, og etter fengselsstraffen gikk jeg i meg selv og tenkte at jeg måtte gjøre en livsendring hvis jeg skulle få det bra igjen.

STOLT: Moren, Jorun Skaret (65), forteller at sønnen ikke har vært mors beste barn. Idag er hun veldig stolt over han. Foto: Frank Lervik/ TV 2

En artig læremester

I dag er det veldig viktig for Bjøringsøy å sørge for at bygdas ungdommer får et sunt forhold til kjøring av motorfartøyer.

Petter Spersøy Nielsen (16) og Peder Leander Gundersen (14) er blant de som tilbringer mye tid i garasjen.

For Nielsen betyr det mye at Bjøringsøy hjelper han med crosseren hans.

– Det er hyggelig å være her i garasjen hos Kåre. Han viser meg hvordan jeg skal gjøre ting, om det er noe jeg ikke vet fra før.

– Hvordan synes dere det er å ha Kåre som læremester da?

– Jeg synes det er gøy å få lov til å holde på her. Vi får også kjøre på banen i åkeren, og oppover jordbruksveien. Det er artig å få være med på, forteller Nielsen.

– Hva er det beste med Kåre da, synes du?

– Han er en trivelig fyr, og er veldig snill med andre. Også finner han på mye artig, sier Gundersen, som ofte er i garasjen sammen med de store gutta.

FORBILDE: Petter Spersøy Nielsen (f.v) og Peder Leander Gundersen synes det er stas å å være i garasjen til læremesteren selv. Foto: Frank Lervik/ TV 2

– En stor ildsjel

Bjøringsøy hylles også av foreldrene og naboene.

– Det betyr mye å høre at man står opp for disse ungdommene. Det trenger ikke alltid å handle om motoriserte ting heller, men ting som de har lyst til å snakke om. De føler seg trygg på meg, og det er fint.

– Vil du si at du er en ildsjel på Smøla?

– Tja, jeg er jo bare meg selv. Vi kommer så mye lenger om vi står sammen, tenker jeg. Det er de rundt meg som har fått meg opp og frem. Alle sammen er en stor ildsjel i dette her, sier han ydmykt.

