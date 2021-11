Kjenner på dårlig samvittighet før comebacket

Ingvild Flugstad Østberg (31) gjør comeback i verdenscupen neste helg. Hun skal gå 10 km klassisk i Ruka.

Norge har seks plasser på distansen. Østberg kjenner på dårlig samvittighet for at hun går rett inn på laget nesten to år etter forrige gang hun gikk verdenscuprenn.

– Det er noen andre som ikke får gå, sukker hun.

– Har du dårlig samvittighet?

– Slik jeg er skrudd sammen, har jeg det. Jeg skulle ønske jeg var litt mer kynisk på det og ikke brydd meg, litt samme mentalitet som Northug. Han hadde kanskje ikke tenkt så mye på det, sier Østberg.

Det kan Northug bekrefte.

– Hvis jeg hadde trøbbel og fikk innpass, mente jeg at jeg skulle ha det. Jeg mente ofte at jeg kunne gå dårlig, for det eneste alt dreide seg om var å få meg i form til mesterskap. Jeg brydde meg ikke om det var en fra landslaget eller utenfor landslaget som måtte vike plass. Den plassen skulle jeg bruke til å gå meg i form. Der er det ekstremt stor forskjell på meg og Ingvild, sier Northug.

Han brydde seg ikke om hvilke andre lagkompiser som ble tatt ut til å gå verdenscup.

– For meg handlet det om å vinne gull. Jeg brydde meg ikke om hvem på laget som var med på tur dit og hvem som fikk den siste plassen. Jeg var i den posisjonen Ingvild er i nå. Hvis jeg bommet et år, fikk jeg muligheten. Det var betryggende. Landslagsledelsen la opp et løp slik at jeg kunne gå verdenscup med litt dårlig form. Men jeg kunne gå meg i form og kvalifisere meg ut fra gamle resultater. Det mener jeg også er riktig i Ingvilds tilfelle, sier Northug.

I Ruka i fjor hadde Norge fem kvinner blant de 14 beste på 10 km klassisk. Da hadde Heidi Weng allerede reist hjem. Det er med andre ord en topp 15-løper som må vike for Østberg.

– Jeg er glad for at det var en avgjørelse jeg ikke hadde noe med. Jeg skal gjøre mitt beste. Noe mer får jeg ikke gjort, sier Østberg.

Ingvild Flugstad Øsberg har fått klarsignal til å gå 10-kilometeren i Ruka. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Hun er på Beitostølen for å tilbringe tid sammen med resten av landslaget. Tidligere denne uken var hun på tur med Therese Johaug. Østberg innrømmer at hun er usikker på hvordan formen er.

– Jeg er litt spent på det. Jeg forventer ikke all verden, men jeg forventer at det blir en formkurve som peker riktig vei utover i sesongen.