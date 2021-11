Fikk telefon om elg-påkjørsel – synet som møtte dem politianmeldes

Trodde dyret hadde revnet langs ryggen under påkjørselen. Viste seg å være et kjøtt-tyveri.

Søndag kveld 14. november får politiet inn en telefon om påkjørsel av elg på en fylkesvei i Sandsvær i Kongsberg.

Fylkesveien går gjennom dalføret, og blir mye brukt i helgene av hyttefolk som kommer fra områdene omkring Tønsberg og Larvik.

– En person har kjørt på en elg, og i en av bilene bak sitter en jeger som har vært på jakt. Etter det vi får høre skal denne jegeren ha avlivet dyret med et våpen, sier skogbrukssjef og leder for viltforvaltningen i Kongsberg kommune, Christer Kornstad, til TV 2.

Et punkt i dyrevernlovens paragraf 4 sier at storvilt ikke skal avlives av enkeltpersoner dersom politiet blir kontaktet i rimelig tid.

– Når det gjelder storvilt er det ikke opp til hver og en å avlive det. Det er kommunen og Viltfondets eiendom.

Saken ble først omtalt i Laagendalsposten.

Person har forsynt seg av dyret

Politiet kontakter fallviltgruppen i Kongsberg kommune klokken 17:41. Første ettersøksperson var på stedet en drøy halvtime senere, klokken 18:15.

De finner ingen elg, men en halvannet år gammel hunnhjort. Men det er ikke forvekslingen av klovdyrene som er mest oppsiktsvekkende.

– Det så ut som om dyret hadde revnet langs hele ryggen. Da de kikker nøyere etter, ser de at noen har skåret ut hjortens ytrefileter, sier Kornstad.

I tillegg er det ene låret borte.

Skogbrukssjefen tror det må ha vært en kjøttkyndig som har forsynt seg av fallvilten, uten å vite hvem denne personen er. Fallvilt er betegnelsen på dyr som dør utenom jakt, eller som av andre grunner må avlives.

Kornstad sier de nå skal politianmelde hendelsen.

– I all hovedsak vil anmeldelsen gå ut på at noen har forsynt seg av dyret. Så får politiet gjøre en vurdering i forhold til avlivingen.

– Har du hørt om noe lignende tidligere?

– Jeg kjenner ikke til noen tilfeller i Kongsberg. Men det kan hende det har skjedd at folk har tatt seg til rette i andre kommuner. Det tror jeg er ganske sikkert, svarer Kornstad.

Hjorten ble destruert

Han forteller at de får kontrollert fallvilt av Mattilsynet. Dersom kjøttet blir godkjent, selges det videre til institusjoner som gamlehjem og privatpersoner som ønsker å kjøpe viltkjøtt.

– Hva skal til for at kjøtt ikke godkjennes?

– Hvis det er store skader på dyret, som for eksempel at magesekken har sprukket, eller at det er bloduttredelser. De pleier å være veldig strenge i kontrollen for hva som går videre til salg. Det de ikke godkjenner skal destrueres.

Unghjorten blir derfor destruert og kadaveret kan ikke brukes til noen ting.

– Det er veldig synd. Det kjøttet kunne gått til noen som ikke har tilgang på vilt.

Bekrefter melding om påkjørsel

Kornstad sier han ikke er overrasket over at personen som meldte inn påkjørselen forvekslet hjorten med en elg.

– Vi får inn ganske mange merkelige observasjoner som ikke stemmer. Det er mye rart. Det er stor forskjell på elg og hjort, men jeg blir ikke forbauset over at det er tatt feil.

Torgny Alstad, senior kommunikasjonsrådgiver, bekrefter overfor TV 2 at de mottok en melding vedrørende viltpåkjørsel klokken 17:38, via Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), som hadde snakket med fører.

– Vår operatør kontaktet deretter viltnemndgruppa.

TV 2 stiller spørsmål om politiet ble gjort kjent med at en jeger avlivet dyret, og om var gitt tillatelse til dette:

– Utover at det ikke var meldt om personskade, fremkommer det ikke noe annet i vår logg, sier han til TV 2.