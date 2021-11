Rødt raser etter pendlerbolig-skandalen: – Legger opp til å frikjenne misbruk

Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen mener presidentskapet på Stortinget legger føringer som kan frikjenne misbruk av pendlerordningen på Stortinget.

– Presidentskapet har i dag vedtatt et mandat som kan legge opp til å frikjenne misbruk av pendlerordningen. Det reagerer vi kraftig på, og det har skjedd uten Stortingets medvirkning, slik det ville vært naturlig å gå videre i denne situasjonen, sier Martinussen.

Torsdag ble det holdt møte mellom Hansen og de parlamentariske lederne på Stortinget. Etter møtet ble det klart at mandatet for det allerede vedtatte mandatet for gjennomgangen av pendlerboligordningen ble noe endret, og at utvalget nå skal gå gjennom enkeltsaker.

Ber Riksrevisjonen ta saken

Etter et møtet mellom presidentskapet og de parlamentariske lederne på Stortinget ble det gjort kjent at Hansen skal gi en skriftlig redegjørelse der hun forklarer si versjon av hva som førte til at hun hadde pendlerbolig selv om det tilsynelatende var i strid med Stortingets retningslinjer.

Martinussen sier de forventer at Hansen «gjør opp for seg».

– Vanlige folk kan ikke misbruke velferdsgoder uten at det får konsekvenser, da kan vi ikke tillate at toppolitikere gjør det. Når man gjør en feil skal man gjøre opp for seg, og det er et stort behov for en skikkelig opprydning, slik at ikke denne saken blir nok et tilfelle av ansvarsfraskrivelse. Alle kortene må på bordet raskt og vi må stramme inn på representantordningene slik at de ikke blir misbrukt og det attpåtil uten at det får konsekvenser, sier hun.

Hun sier det ikke er et alternativ for Rødt at Hansen leder en gjennomgang av regelverket for pendlerboliger.

– Så lenge det pågår en sak om at stortingspresidenten har utnyttet og potensielt brutt reglene, er Rødts syn at vedkommende ikke kan lede oppryddingen som trengs. Vi mener Riksrevisjonen må inn og granske denne saken i sin fulle bredde og dybde.

– Alvorlig sak for oss som politikere

Også de andre parlamentariske lederne på Stortinget deltok på møtet.

Venstres Guri Melby ønsker ikke å svare på om hun mener dette bør føre til at Stortingspresidenten bør å av, men sier partiet ser svært alvorlig på saken.

– Som parti på stortinget må vi ta utgangspunkt i den skriftlige redegjørelsen, sier hun, og fortsetter.

– Dert er en alvorlig sak fordi det handler om folks tillit til oss som politikere. Uavhengig av kontekst, må vi forholde oss til reglene, sier Melby.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier hun har forståelse for at saken er personlig vanskelig for Hansen, men at det ikke kan være frikjennende.

– Det er mange som har opplevd vanskelige saker i sitt privatliv, som kan gi formildende omstendigheter, men som likevel ikke unntar fra det faktum at man har brutt regelverket, sier Listhaug.

– Vi skal rydde opp

SVs Audun Lysbakken har sagt at han fremdeles har tillit til Hansen, men også han ønsker å vente på den skriftlige redegjørelsen.

– Vi tar dette på alvor, vi vil rydde opp i pendlerboligsakene, sier Lysbakken.

– Men er det en skurk som sitter i møtet?

– Du gjør dette veldig tabloid, vi skal rydde opp i dette, sier Lysbakken.

Høyres Trond Helleland sier de vil vente til de får det skriftlige svaret før de konkluderer.

– Inntrykket mitt er at Stortinget må rydde i gamle saker; så må Eva Kristin gi sin skriftlige redegjørelse. Hun legger frem sin livssituasjon på en troverdig måte, det gjenstår noen spørsmål som vi skal få svar på etter hvert, sier han.