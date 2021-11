Nissan Leaf var bilen som virkelig fikk fart på elbilsalget. Ikke bare her i Norge, men faktisk i store deler av verden.

Hit til berget kom den i 2012 og har altså snart tiårs-jubileum. Men faktum er at modellen er eldre. Allerede i 2010 ble den lansert i USA og Japan. Det var der man trodde at elbilene ville «ta av».

At et lite, unnselig land helt oppunder Nordpolen, med kaldt klima, snø og mye bakker skulle bli et foregangsland for elbiler, kunne vel ikke mange forutse.

At for eksempel California er bedre egnet behøver man ikke være rakettforsker for å forstå. Så tanken var logisk nok den … Med det som bakteppe kan man vel nesten bare fastslå at modellen ikke burde solgt så godt som den faktisk gjorde.

Suksess fra første dag

Uansett; den litt snåle Leafen kom. Ikke bare det. Den ble en heidundrende suksess.

Allerede året etter, i 2013, ble den Norges tredje mest solgte bil. Det var oppsiktsvekkende, langt utenfor landegrensene. Den bidro den gangen til å doble antallet elbiler i Norge på kun ett år.

Resten av historien kjenner vi. Bilene finnes jo nå overalt og kjøres av «alle». Totalt har det blitt solgt mer enn 70.000 Leaf i Norge i løpet av disse årene. Den er også bilen norske forbrukere søker mest etter som brukt elbil. Det viser ferske tall fra finn.no.

Dette må du betale for den nå

Årene har naturlig nok gjort noe med prisene på bilen. Du kan nå få brukt Leaf til under 30.000 kroner. Da en eldre bil som har gått langt og med de utfordringene det medfører. For 100.000 kroner får du en fin og godt utstyrt 2016-modell som har gått lite.

Men det er med Nissan Leaf som med brukbiler flest. Det er en del ting man bør vite og være oppmerksom på, før man kjøper den.

Hva det er får du svaret i videoene i denne saken. Vi har nemlig tatt med første generasjon av bestselgeren på brukbiltest og viser deg styrker og svakheter ved modellen. Om den fortsatt holder mål? Svaret får du i videoen.

Video: Se vår bruktbil-test av Nissan Leaf her