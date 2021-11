Tar farvel med Nils Johan og Ruth etter tragedien i Kvam

Venner og familie er fredag ettermiddag samlet i Tveit kirke på Askøy, for å ta et siste farvel med ekteparet som brått mistet livet i den tragiske båtulykken i Tokagjelet i Kvam.

Prost Jan Tommy Fosse leder seremonien, og sier den er ekstra krevende.

– Det er ganske krevende å skulle gå inn i dette. Samtidig opplever jeg det som et privilegium å få være sammen med familien i den veldig krevende situasjonen de står i, sier Fosse til TV 2 før bisettelsen.

Venner og familie tar et siste farvel med Ruth Wathne og Nils Johan Bårdsen i Tveit kirke fredag. Foto: Ivar Lid Riise/TV 2

Preget lokalsamfunn

Prosten håper å bidra til at de etterlatte kan få ro, etter at de brått ble frarøvet to mennesker som sto dem svært nær.

Prost Jan Tommy Fosse leder bisettelsen. Foto: Ivar Lid Riise/TV 2

– Det å prøve å finne ordene som rommer det tragiske og som rommer hele bredden av familiens følelser knyttet til det de har opplevd, det har krevd litt ekstra, forteller Fosse.

Et stort antall mennesker er tilstede i Tveit kirke. Oppmøtet gjenspeiler hvor kraftig tragedien har gått inn på det lille lokalsamfunnet på Askøy, en kommune med 30.000 innbyggere.

– Jeg tror det gjør noe med et lokalsamfunn. Jeg merker at mennesker gir uttrykk for at slike tragedier minner dem om hvor skjørt livet er, og minner dem om å ta vare på livet. Det har vi merket også i denne situasjonen, og familien har merket at folk er opptatt av å ta vare på hverandre, forteller Fosse.

Ubeskrivelig tragedie

Wathne og Bårdsen mistet livet i Tokagjelet i Kvam sist måned, og ble henholdsvis 68 og 72 år gamle.



Sammen med avdøde Kjell Arne Pedersen (64) og hunden Leo forsøkte ekteparet å krysse Longvotnevatnet i en båt etter å ha vært på en hytte i det populære området.

Slik ser det ut fra toppen av fossen, og ned i Tokagjelet som leder vekk fra hytteområdet på Kvamskogen. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Det er vanlig å bruke båt for å krysse vannet, og ekteparet hadde gjort akkurat det samme mange ganger før. Den 24. oktober gikk det derimot galt, og båten forsvant med strømmen og havnet utenfor en foss med et fall på 15 meter.

Samme kveld ble de tre meldt savnet, og en omfattende redningsaksjon ble umiddelbart iverksatt.

– Det senket seg et stort alvor over samfunnet vårt, det gjorde det. Samtidig utløste det et voldsomt engasjement hos frivilligheten vår, som var rørende å se i en slik ubeskrivelig tøff situasjon, sier ordfører Torgeir Næss i Kvam herad til TV 2.

Både profesjonelle og frivillige deltok i redningsarbeidet, som på grunn av vær og forhold var svært krevende. Etter en og en halv uke var Wathne, Bårdsen og Pedersen alle funnet omkommet.

Letemannskaper arbeidet i en og en halv uke etter ulykken. Foto: Mathias Kleiveland/TV 2

Trivdes på hytta

Ordfører Næss sliter med å beskrive tragedien som rammet den lille kommunen.

– Denne tragedien gjorde vondt langt inn i hjertet. Det var et sjokk for oss, men en kan bare tenke seg hvordan det var for de pårørende, sier Næss.

Ordfører Torgeir Næss i Kvam sliter med å finne ord for å beskrive tragedien. Bildet er fra en tidligere anledning. Foto: Marit Hommedal/NTB

Ulykken satt dype spor i både innbyggere og hytteeiere på Kvamskogen, som er et av de største hyttefeltene utenfor Bergen.

– Man vet at dette er folk som var på en plass de satt pris på, og vi satt pris på at de var her. At det skal ende på en slik måte er ufattelig tragisk.

– Ord blir fattige her. All mulig medfølelse til de pårørende, avslutter ordføreren.

– Dere var helt fantastiske

Etter familiens ønske deltok ikke media under fredagens bisettelse. Ekteparets sønn, Tomas Wathne Bårdsen, har tidligere delt sterke minneord om sine foreldre via sosiale medier. TV 2 har fått tillatelse til å gjengi innlegget.

Hilsener og kondolanser har strømmet inn etter at Wathne og Bårdsen brått forsvant i den tragiske båtulykken. Foto: Geir Johnny Huneide/TV 2

«Det har vært veldig mange som har vist sin omsorg de siste dagene. Noen av dere kjenner meg godt, andre kjenner meg nesten ikke, og noen vet knapt at jeg eksisterer.»

«Selv om dere får korte svar, eller ikke noen respons, så skal dere vite at hvert eneste hjerte, like, melding, telefon osv blir både lagt merke til og satt stor pris på. Tusen hjertelig takk til dere alle»

«Og til mamma, pappa og Leo. Hvil i fred, dere var helt fantastiske, og de beste foreldrene, og beste hunden man kunne ønske seg. Jeg kommer til å savne dere».