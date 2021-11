«Helsevesenet er en pyntet brud, der stylisten har gått amok»

Jeg har jobbet i helsevesenet i snart 26 år. Først som assistent, så som hjelpepleier og de siste årene som sykepleier.

Nå er det slutt

Da jeg søkte meg til sykepleierutdanningen, var det med et ønske om å kunne utgjøre en forskjell for mine pasienter. Jeg var verdens stolteste da jeg stod på papirbredden en vakker sommerdag i grandtantes bunad, med vitnemålet i den ene hånden og arbeidskontrakten i den andre.

Drømmen om å være en varm, trygg og kunnskapsrik bauta for pasientene mine skulle realiseres.

I dag sitter jeg ved bokhyllen min med en søppelsekk. Jeg har kastet navneskiltet, søsteruret og alle fagbøkene om klinisk sykepleie. Jeg har satt et punktum. Livet som sykepleier gir ikke rom for å være pasientenes trygge bauta lenger, og da kan jeg ikke være en del av det.

Rovdrift

Vi har et helsevesen som er totalt ramponert av politiske ideologier, NPM og helseforetaksmodellen.

Et system der alt måles i kroner og øre. Der ansatte drives fra skanse til skanse, for at tallene skal være pene. Der løsningen på alt er «dere må jobbe mer effektivt».

Livet som sykepleier gir ikke rom for å være pasientenes trygge bauta lenger og da kan jeg ikke være en del av det. Tanja Vatnås, tidligere sykepleier

Det bunnsolide helsevesenet Espen Rostrup Nakstad snakket om, er en illusjon.

Hver eneste dag drives det rovdrift på leger, sykepleiere, hjelpepleiere og annet helsepersonell for å holde skuta flytende. Dette helt uavhengig av korona.

Kapasiteten bygges ned, samtidig som pasientene og behandlingene blir mer komplekse og tidkrevende. Bemanningsplanene står ikke i forhold til arbeidsbelastningen, og ansatte slites ut. Samtidig er det et uendelig mas om å jobbe mer; ekstravakter og overtid er en del av hverdagen.

Aldri godt nok

Jeg kom til et punkt der jeg ikke lenger kunne gå på akkord med min egen samvittighet. Der jeg så at uansett hvor hardt jeg prøvde, så ville det aldri bli godt nok. Der jeg ikke lenger kunne se på at pasienten og kollegaer skulle betale prisen for at den slitne bruden skulle skinne.

For helsevesenet i dag er en pyntet brud, der stylisten har gått amok.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no