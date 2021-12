Volvo har skyndet seg langsomt på elbilfronten. Deres elektriske XC40 debuterte i fjor, da hadde flere konkurrerende merker vært på markedet i mange år allerede.

Men nå er det fullt fokus på elektrifisering hos Volvo. Det er ikke lenge til de kun skal selge helelektriske biler. Går det som mange tror, vil utfasingen av fossile biler skje før det også.

I høst har XC40 fått selskap av søstermodellen C40. De to er langt på vei identiske, bortsett fra at C40 har mer fallende taklinje og litt mer sporty design.

Det er allerede kjent hva som blir den tredje elbilen fra Volvo. Det er den elektriske versjonen av neste generasjon XC90. Den skal vises neste år, men sannsynligvis ikke gå i salg før i 2023.

Kommer med mindre SUV

Bilen skal ikke hete XC90, her skal Volvo gå bort fra tall i modellnavnet. Den nye elbilen skal bygges i USA, side-om-side med søstermodellen Polestar 3, disse to er basert på en plattform kalt SPA 2.

Volvos finanssjef Björn Annwall forteller nå mer om hva som skjer etter dette, i et intervju med svenske Dagens Industri.

Han bekrefter nemlig at Volvo skal komme med en SUV hakket under XC40/C40. Denne bilen har det gått rykter om lenge, den har så langt gått under navnet XC20. Potensialet for en slik modell er stort. Det selges stadig flere kompakte crossovere i verden. Og prismessig vil den kunne appellere til nye kunder, i tillegg til de som velger Volvo i dag.

Dette er konseptbilen 40.1 som etter hvert ble til XC40. Det er ventet at kommende XC20 vil ha mange fellestrekk med storebror,.

Elektrisk XC60

Etter denne igjen er det så klart for bil som også kommer til å bli svært viktig for Volvo, nemlig en elektrisk utgave av bestselgeren deres, XC60.

Det har så langt vært uvisst når denne vil komme. Nå bekrefter Annwall at bilen skal være på markedet «før 2025». Akkurat som for XC90, skal Volvo her gå bort fra tall i modellnavnet.

– Det er en modell som vi tror norske kunder vil synes er veldig spennende, gitt den suksessen XC60 har hatt her til lands, sier Erik Trosby som er PR- og kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

XC60 har akkurat fått en oppgradering, der den ladbare hybriden også har fått betydelig lengre rekkevidde. På den måten holder Volvo liv i bilen frem mot en elektrisk utgave.

Fem elektriske SUV-er

Med denne bilen på markedet, vil Volvo da ha hele fem elektriske SUV-er i sitt modellutvalg, med stort spenn i både størrelse og pris. Det blir da også viktig for å nå målsetningene for elbilandelen av salget:

– Volvo Cars har en av de mest ambisiøse elektrifiseringsplanene i bransjen og har som mål at 50 prosent av det globale salget skal bestå av helelektriske biler innen 2025. Innen 2030 skal alle biler vi selger være helelektriske, sier Trosby.

Volvo viste sin Concept Recharge tidligere i år, den er å regne som en forsmak på den elektriske utgaven av XC90.

Kan levere biler kjapt

Elbil-utgaven av XC40 har gitt Volvo en skikkelig opptur i det norske markedet i år. Totalt sett er salget opp med 70 prosent, Volvo er nummer fire på registreringsstatistikken. XC40 har samme plassering på modellstatistikken, mens XC60 ligger på 12. plass.

Der flere konkurrenter nå har lange ventelister på sine elektriske modeller, kan Volvo levere relativt kjapt:

– Bestiller du C40 Recharge i dag på abonnement, estimerer vi kundelevering i januar. Dersom kunden ønsker å kjøpe bilen, estimerer vi kundelevering i februar/mars. For XC40 Recharge på abonnement estimerer vi også kundelevering i januar. Dersom kunden ønsker å kjøpe bilen er kundelevering anslått til første halvdel av 2022, sier Trosby.

