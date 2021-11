Eva Kristin Hansen om pendlerbolig-skandalen: – Jeg burde skjønt det

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) møtte de parlamentariske lederne på Stortinget om pendlerboligskandalen torsdag. Etter møtet erkjenner hun at hun burde forstått at hun ikke var innenfor regelverket.

Hansen og de parlamentariske lederne satt i møtet i en halvannen time torsdag formiddag.

Der ble det vedtatt at Hansen skal gi skriftlig svar til Stortinget, og at mandatet for den allerede vedtatte gjennomgangen av Stortingets pendlerordning endres noe, slik at utvalget kan gå inn i enkeltsaker.

Vil gi kriftlig svar

Det er derimot foreløpig uklart om Hansen vil ha Stortingets tillit.

Til pressen sier Hansen at hun har lagt frem svært private opplysninger i møtet. Dette skal være noe av bakgrunnen for at hun ikke omregistrerte bostedsadresse til sin bolig i Ski før i 2017, selv om hun flyttet dit med sin ektemann i 2014.

– Vi har hatt en fin samtale. Jeg har fortalt om bakgrunnen min som stortingsrepresentant, jeg har brettet ut familielivet mitt. Det har vært privat, og det har vært drøftet om jeg skal redegjøre for dette på Stortingets talerstol. Jeg har vært på tilbudssiden, men vi har vedtatt at jeg ikke skal brette ut på Stortingets talerstol, sier Hansen.

– Har du tillit?

– Det får de andre parlamentariske lederne svare for.

– Burde du skjønt at det du gjorde ikke var riktig etter Ropstad-saken?

– Jeg burde skjønt det, jeg diskuterte saken med folk og sa at jeg var glad jeg ikke hadde gjort noe feil, og at jeg hadde ting på stell, sier hun og fortsetter.

– Men sånn som jeg leste retningslinjene så trodde jeg at jeg hadde gjort riktig, og hvis jeg ikke hadde handlet riktig, må jeg bare ta det til etterretning og ta konsekvensene av det.

– Jeg har sagt at jeg er innstilt på å fortsette som president, men det er det ikke jeg som avgjør, sier hun før hun forlater presseseansen for å svare på skriftlige spørsmål fra Stortinget.

Endret mandat



Etter møtet ble det klart at mandatet for det allerede vedtatte mandatet for gjennomgangen av pendlerboligordningen ble noe endret, og at utvalget nå skal gå gjennom enkeltsaker.

Stortingspresidenten beklaget onsdag saken, og sa at hun misforsto reglene om pendlerbolig i forbindelse med at hun bodde i Ski, men var registrert i Trondheim på hybel.

Flere partier på Stortinget har bedt stortingspresident Eva Kristin Hansen holde en redegjørelse for Stortinget etter avsløringene i Adresseavisen om at hun kan ha fått pendlerbolig i strid med reglene.