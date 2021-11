Første pressekonferanse som Aston Villa-manager: – Villa skal tilbake til europeisk nivå!

Se Aston Villa - Brighton lørdag kl. 15.50 på TV 2 Play

Steven Gerrard ble presentert som ny Aston Villa-manager forrige uke etter at Dean Smith fikk sparken for noen uker siden. Torsdag hadde han sin første pressekonferanse fra Villa Park.

– Først og fremst er jeg veldig stolt over å få denne jobben. Dette er en stor ære for meg, sa Gerrard på pressekonferansen før lørdagens møte med Brighton.

– Selv om dagene siden jeg kom har gått veldig fort, har det vært en veldig fint. Jeg er glad for å være tilbake i Premier League. Dét i tillegg til muligheten til å være nær familien min, gjør at dette er riktig steg for meg nå, sa Gerrard.

– Vi burde være høyere på tabellen enn det vi er

Gerrard mener laget burde prestere bedre enn de har gjort så langt i sesongen. Sekstendeplasserte Villa har ti poeng etter elleve spilte kamper.

– Vi har et fantastisk lag her, og et godt akademilag. Med det laget vi har nå, og standarden på klubben burde vi være høyere på tabellen enn der vi er, sa Gerrard.

Han mener Villa kan bli et lag som spiller i Europa:

– Ambisjonene er å få Villa tilbake på europeisk nivå, men jeg tar én kamp om gangen og vil ikke sette noen tidrsamme på det nå.

– På kort sikt er det enda viktigere for meg å fokusere på det som skjer nå, som er Brighton til helgen. Vi må begynne å vinne fotballkamper igjen og klatre på tabellen. Det er det kortsiktige målet, fortsatte han.

– Vanskelig å forlate Rangers

Den tidligere Premier League-stjernen fortalte at han vil at Aston Villa skal spille ballsikker fotball:

– Vi skal bygge troppen og være et lag som spiller ballsikker fotball, sa han.

Liverpool-legenden kommer fra jobben som Rangers-manager i den skotske ligaen. Forrige sesong ledet han laget fra Glasgow til seriegull for første gang siden 2011, etter at Celtic hadde tatt gullet ni sesonger på rad. Han fortalte at det var tungt å forlate den skotske klubben:

41-åringen sa det var en vanskelig avgjørelse å forlate Rangers.

– Jeg dro med tungt hjerte. Jeg bygget opp noen fantastiske relasjoner i Rangers. Det er en klubb jeg har enorm respekt for, sa Gerrard, som pekte på at han fullførte sitt oppdrag i den skotske klubben.

– Så dukket muligheten til å trene en annen ikonisk klubb opp. Det var en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg. Det er viktig for meg at denne pressekonferansen handler om Aston Villa, sa han.

Kom med lovnad - og beklagelse - til supporterne

Mannen som var Liverpools kanskje største profil gjennom en årrekke, fikk naturlig nok også spørsmål om klubben han tilbragte hele sin spillerkarriere i:

– Igjen mener jeg at denne pressekonferansen må handle om Aston Villa. Den respekten må vi vise våre supportere. Jeg tror alle vet hva Liverpool betyr for meg, men fokuset og engasjementet mitt ligger hos Aston Villa nå. Jeg kan love supporterne at det er tilfellet, sa Gerrard, som også har vært i kontakt med sjefen for sin tidligere klubb etter han fikk ny jobb.

– Jeg har vært i kontakt med Klopp. Han sendte meg en melding og sa at han gledet seg til «en stor klem »på sidelinjen når vi møter dem (Liverpool) neste måned, sa Gerrard.

Han sa også at han ville bygge forhold med supporterne, og kom med en beklagelse for at Aston Villa var det laget han har scoret mest mot i sin Premier League-karriere (12 mål):

– Jeg pleide å elske å komme til Villa Park. Atmosfæren var alltid fantastisk, og vi (hos Liverpool) var rivaler på tabellen. Jeg kan ikke endre fortiden (målene scoret mot Villa), men jeg vil beklage til fansen og si at nå er jeg på deres side.

– Jeg gleder meg til å bygge et forhold med supporterne. De trenger meg, og jeg trenger dem, fortsatte han.