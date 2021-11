Advarer norske bankkunder: – Mange har ikke fått det med seg

Da Norges Bank i september hevet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, fikk svært mange av landets boliglånskunder etter kort tid et brev fra banken sin med beskjed om at renten på lånet deres heves.

Det må gå seks uker fra en bank varsler økt rente til den kan heves for eksisterende kunder. Disse seks ukene har nå i mange tilfeller gått, og bankkunder opplever i disse dager at det trekkes en større sum enn normalt i renter på boliglånet.

– Mange blir overrasket av dette. Rentevarslet blir sendt til innboksen i nettbanken, og det er veldig mange som ikke får det med seg eller har sett det, sier Sindre Noss, markedssjef og medgründer i Renteradar.no, til TV 2.

Også siviløkonom og «Luksusfellen»-programleder Hallgeir Kvadsheim har inntrykk av at mange nordmenn ikke har fått med seg varselet.

– Ja, det er mitt klare inntrykk, sier Kvadsheim til TV 2.

– Sjekk hver 3. måned

Renteradar en av tjenestene som sammenlikner renter i ulike banker. De samarbeider med noen banker, men sammenligner rentene til alle bankene i landet. Noss forteller at mange av deres brukere opplever at banken snur og likevel ikke setter opp renten når de tar kontakt og forteller at de kan få bedre rente i en annen bank.

– Noen får satt ned renten, mens andre får beskjed om at banken dropper den planlagte renteøkningen de hadde tenkt til å gi. Det har vi fått mange tilbakemeldinger om de siste månedene.

FØLGER MED: Sindre Noss i Renteradar. Foto: Renteradar

Noss mener nordmenn kan ha svært mye å tjene på å sjekke boliglånsrenten sin jevnlig det neste året, fordi det er ventet at Norges Bank setter opp renten med 0,25 prosentpoeng i desember, mars og juni.

– Derfor bør folk gå inn og sjekke renten sin hver tredje måned fremover.

Noss anslår at man med et boliglån på tre millioner kan spare rundt 14.000 kroner i året ved å benytte seg av de beste rentetilbudene i markedet.

– Folk blir ofte overrasket over at det å bytte bank er lettere enn man tror. Man fyller inn en online lånesøknad, og så tar banken kontakt eller sender et lånetilbud. Timebetalingen på dette er ekstremt god.

Banker som har hevet renten: Under finner du en oversikt over et utvalg norske banker som har hevet renten og fra hvilken dato kundene begynner å betale den nye renten. Bankene sender ikke nødvendigvis ut varsel til alle kunder samtidig, så datoene under er fra-datoer: DNB 12. november

Nordea 5. november

Danske Bank 10. november

Sparebanken Vest 10. november

Sparebanken Sør 10. november

Sparebank 1 Østlandet 17. november

SpareBank 1 Nord-Norge 9. november

SpareBank 1 SR-Bank 9. november

Sparebank 1 Sørøst-Norge 12. november

SpareBank 1 Østfold Akershus 10. november

SpareBank 1 SMN 10. november

Sparebanken Sør 10. november

– Er jo bare tull

I likhet med Noss mener Hallgeir Kvadsheim at mange nordmenn kan spare tusenvis av kroner på én telefonsamtale.

– Det er helt klart. Men jeg tror en del vegrer seg for å ta den telefonen fordi de har en slags misforstått lojalitet til banken. Kanskje fikk de bare så vidt lån den gangen de fikk det, og da føler de en slags forpliktelse. Det er jo bare tull. Bankene er ekstremt opptatt av å beholde deg som kunde, og derfor har de mye å gå på.

MYE Å SPARE: Hallgeir Kvadsheim er siviløkonom og skribent og foredragsholder innen privatøkonomi. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kvadsheim minner derimot om at man må være klar over at ikke alle lånekunde får tilbud om den samme renten. Variabler som størrelse på lån, alder, om man har grønt boliglån og om man er medlem av en fagorganisasjon spiller inn.

– De som får den aller beste renten er unge mennesker som er medlem i en fagorganisasjon.

En attraktiv kunde bør etter den siste renteendringen ikke ha noe særlig mer enn 1,60 i boliglånsrente, mener Kvadsheim.

– Har du mer enn to blank i rente etter denne endringen, så kan du relativt enkelt få den ned til 1,60. Da sparer du mange tusenlapper på den ene telefonen, og det er en svært god timespris.

Kvadsheim minner nå nordmenn om at det er ventet renteheving igjen neste måned, og at det da trolig kommer et nytt brev fra banken.

– Det er i disse renteendringstider at man må passe spesielt godt på, og bruke de tjenestene som finnes for å se hva man kan få andre steder.

Opplever økt trafikk

Finansportalen er Forbrukerrådets tjeneste for å sammenligne tilbud fra alle banker. Fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, Jorge Jensen, forteller at de ved hver renteheving opplever økt trafikk på siden.

– Det er jo en indikator på at folk følger med. Og når vi har spurt folk, så svarer 25 prosent at de har vært i dialog med banken sin om å reforhandle betingelsene for boliglånet sitt. Og det er jo ganske mange.

Jensen sier deres standard er at de ber folk om å ta kontakt med banken for å høre hvilke muligheter som finnes.

– Jeg vil oppfordre folk til å ikke bekymre seg for den samtalen. Man trenger ikke stille opp med mange kilo argumentasjon, det holder egentlig å bruke en av portalene for å se hva man kunne fått av rente i andre banker. Bankene er gjennomgående interessert i å ha dialog.

Jensen påpeker også at det kan være ganske store variasjoner mellom bankene, og at de store bankene var raske til å sette opp rentene sine etter rentehevingen, mens en del mindre banker og utfordrerbanker har lovet å ikke røre rentene i år. Derfor mener han det kan være lurt å bruke renteportalene for å sammenligne.