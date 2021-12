Guro får ketamin mot depresjon: – Vil redde liv

Guro Skottene lider av alvorlig tilbakevendende depresjon: – på det verste har jeg prøvd å ta livet. Men et kjent partydop har gitt henne nytt håp.

Ketamin brukes ofte på sykehus i hele verden til narkose og smertelindring. Legemiddelet er også kjent som et partydop med navn som «Special K» eller «Ket».

Men for Guro Skottene (45) har dette kontroversielle legemiddelet vært løsningen på et alvorlig problem hun har hatt siden hun var liten.

For Guro har Ketamine vært løsningen. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– På det verste har jeg ikke ønsket å leve lenger og det er noe jeg har slitt med i mange år, sier Skottene til TV 2.

Allerede i ung alder fikk hun diagnosen alvorlig tilbakevendende depresjon og har tilbrakt over fire år på ulike sykehus og institusjoner.

Det var VG+ som omtalte denne saken først.

Prøvd «alt»

– Jeg vil si jeg har prøvd alt for å bli kvitt depresjonen. Tror jeg mistet tellingen da jeg bikket over 10 forskjellige antidepressiva.

I tillegg har hun vært gjennom flere runder med samtaleterapi og elektrosjokkbehandling (ECT).

– ECT funket litt, men jeg fikk store bivirkninger av det og kjenner fremdeles på bivirkninger i dag, sier hun.

I 2015 måtte de avbryte elektrosjokkbehandlingen på grunn av et kraftig anfall.

– De trodde først jeg hadde fått slag fordi jeg kunne verken gå eller snakke, men det viste seg at jeg hadde fått et kraftig epileptisk anfall som følge av behandlingen.

Siste halmstrå

Det var ikke før i 2019 at Skottene snublet over ketamin som en mulig behandling.

– Man blir jo litt desperat etter hvert så jeg søkte litt på nettet og fant det. Så spurte jeg psykiateren om han hadde hørt om det, men det hadde han ikke. Så det ble lagt på is.

Så ble Guro enda dårligere.

BEHANDLING: Behandlingen varer i 2 timer og en terapeut vil være tilstedte. Det blir avspilt beroligende musikk og øynene er som oftest dekket til. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Psykiateren min hadde i mellomtiden hatt en annen pasient som hadde prøv det og blitt bedre, så han endret mening og ba meg også prøve det, sier hun.

Etter kun to behandlinger med ketamin begynte Guro gradvis å bli bedre.

– Det var som natt og dag. Det å være alvorlig deprimert tar fra deg en hver form for energi og livslyst, men nå kan jeg våkne opp og tenke «takk for en fin dag», sier hun.

Ketamin-klinikken i Oslo

På Axon klinikken i Oslo tilbyr den amerikanske legen Lowan Stewart pasienter ketamin mot depresjon.

– Pasientene får under behandlingen en slags «utenfor kroppen»-opplevelse. Dette hjelper fordi folk med depresjon ofte føler seg fanget i sitt eget sinn, sier Stewart til TV 2.

AXON KLINIKKEN: Lowan Stewart , spesialist i akutt- og mottaksmedisin gir pasienter som Guro Skottene ketamin intravenøst på sin klinikk i Oslo. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Stewart er en av de første som brakte behandlingen til Norge. Han stiftet Axon klinikken i 2019 og har siden da jobbet med å lære opp sykehus, psykiatere og klinikker i Norge og Scandinavia for gjøre behandlingen tilgjengelig for flere.

– Har du møtt noe motstand?

– Ja. Hovedmotstanden kommer fra at mange leger, psykiatere og psykologer ikke vet om denne behandlingen, sier Stewart.

Stewart understreker at det er en stigma rundt ketamin i psykiatrien.

– Når de hører ketamin tenker de enten på et misbrukt rusmiddel eller et legemiddel som blir brukt av veterinærer, sier han.

– Fungerer for 70 prosent

Selv om behandlingen er godt kjent i Stewart hjemmeland, USA, håper han at flere norske offentlige sykehus vil ta i bruk denne behandlingen.

KETAMIN: Legemiddelet ketamin har blitt brukt i over 50 år av sykehus i hele verden under narkose og for smertelindring. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– De nåværende behandlingene mot depresjon er utilstrekkelige. 50 prosent av de som prøver antidepressiva responderer ikke på det, og 30 prosent vil aldri respondere på det heller, sier han.

Stewart mener ketamin er svært effektivt for folk som ikke får hjelp av andre behandlinger.

– Ketamin fungerer for 70 prosent av pasientene, og de vil kunne føle seg bedre på noen timer til dager etter behandlingen, sier Stewart.

– Kan ikke dette være avhengighetsskapende?

– Ketamin har en veldig lav avhengighetsgrad. Spesielt når du kun gir det i en terapisammenheng. Vi gir ikke ut resepter det må bli gjort under tilsyn , sier han.

Han poengterer at ketamin kan bli misbrukt som alle andre psykoaktive medisiner.

– Vi bruker morfin mot smerte. Vi bruker benzodiazepiner mot angst. Vi bruker amfetamin mot ADHD, alt dette kan også bli misbrukt , avslutter Stewart.

Må ikke følge USA

Selv om å bruke ketamin mot depresjon er lovlig i Norge er psykiater og tidligere leder for Norsk psykiatrisk forening, Ullrik Fredrik Malt skeptisk til at Norge følger amerikansk praksis.

SKEPTISK: Psykiater, Ullrik Fredrik Malt er skeptisk til de Foto: Sunny Sharma/ TV 2

– I USA har dette blitt kommersialisert og det har vært flere artikler i ledende vitenskapelige tidsskrifter som sier at fri flyt av dette har blitt et problem, sier Malt til TV 2.

Han understreker at det er uenighet om forskning gjort på ketamin behandling.

– Når man sier det hjelper mot 70 prosent er det vel entusiastene som tar litt av. Det er en del studier som viser at det har god effekt mot depresjoner, men depresjoner er en vid gruppe, forteller Malt.

Malt mener vi vet alt for lite om bivirkningene om man bruker det over tid.

– Når du skal gi noe over tid så påfører du en endring i sentralnervesystemet som en sideeffekt av prøve å hjelpe noen med depresjon, og dette vet vi for lite om, sier Malt.

Vil redde liv

Men til tross for uenighet om praksisen av behandlingen sverger Guro Skottene på at denne behandlingen vil kunne redde liv.

HÅP: Guro Skottene håper behandlingen vil bli tatt i bruk av flere som sliter med alvorlig depresjon. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Jeg vil fortelle historien min for å skape håp for andre. Så de kan vite at det finnes en behandling som hjelper mot alvorlig depresjon, sier Skottene.

Guro presisere at behandlingen er ingen mirakelkur.

– For en som er alvorlig deprimert kan det føles som en mirakelkur der og da. Det er som om du har vært under vann lenge til du bryter overflaten og trekker inn pusten, men så må du jo lære å svømme, ellers så synker du bare igjen, avslutter Skottene.