Møter parlamentariske ledere i Stortinget om pendlersaken

De parlamentariske lederne på Stortinget skal møtes med presidentskapet torsdag for å diskutere pendlerboligsaken.

Cirka klokken 10.45 gikk Hansen gjennom Stortinget for å møte de parlamentariske lederne. Hun ønsket ikke å si hva hun skal si i møtet.

Åpner for alt

– Jeg kommer til å drøfte situasjonen som har oppstått, svarte Hansen på vei til møtet.

På spørsmål om det blir en redegjørelse i Stortinget torsdag, svarer Hansen at det ikke er avklart.

– Det får vi se på. Jeg har ingenting å melde før det.

– Hva skal du si til de parlamentariske lederne?

– Det skal jeg si til dem før jeg sier det til dere.

På spørsmål om hun er åpen for å redegjøre for Stortinget, svarer hun at hun er åpen for alt.

– Jeg er rede til å gjøre hva som helst, men jeg vil snakke med dem først, sier Hansen.

Flere ber presidenten gå av

Stortingspresidenten har beklaget og sagt at hun misforsto reglene om pendlerbolig i forbindelse med at hun bodde i Ski, men var registrert i Trondheim på hybel.

Flere partier på Stortinget har bedt stortingspresident Eva Kristin Hansen holde en redegjørelse for Stortinget etter avsløringene i Adresseavisen om at hun kan ha fått pendlerbolig i strid med reglene.

Det er ventet at de parlamentariske lederne og presidentskapet vil diskutere dette.

Sylvi Listhaug krever svar på hvorfor Hansen ikke meldte flytting umiddelbart. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Ønsker redegjørelse

Krf-leder Olaug Bollestad sier før møtet at hun ikke ønsker å konkludere før etter møtet.

– Vi får se hva som kommer og hva som blir sagt. Det er en alvorlig sak, men jeg vil ikke konkludere før jeg har fått hele oversikts.

SV-leder Audun Lysbakken på vei inn til møtet med stortingspresidenten. Foto: Tom Rune Orset/TV 2

Frp-leder Sylvi Listhaug sier at de er helt tydelige på at de ønsker en redegjørelse i Stortinget.

– Vi ønsker en redegjørelse. Dette dreier seg om tilliten til alle stortingsrepresentanter derfor er det viktig. Vi må få svar på hvorfor hun ikke meldte flytting. sier Frp-lederen.

SV-leder Audun Lysbakken sa onsdag at han fremdeles har tillit til Hansen. På vei inn i møtet sier han at de inntil videre har tillit til Hansen.

– Jeg vil høre hennes versjon. Ikke fordi jeg ikke stoler på pressens versjon, men fordi jeg synes det er ryddig.

– Men du har vel mange spørsmål?

– Jada, men jeg tror vi tar dette møtet først, så skal jeg tidsnok si hva vi tenker om det, sier Lysbakken.

– Har dere tillit til henne?

– Vi har vært med å velge presidenten, og da er det vårt utgangspunkt.