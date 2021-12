Heidi tok tredjeplassen i Farmen: – Det er dritkjipt

I en melkespannkonkurranse skulle den siste finaleplassen i Farmen avgjøres. Tonje Frigstad (21) stakk nemlig av med den første finalebilletten, da hun vant smiekonkurransen.

Dermed måtte Heidi Lereng (24) og Daniel Godø (30) kjenne på melkesyren for å kunne gjøre seg fortjent til en finaleplass.

Etter å ha stått i omtrent fem minutter måtte Lereng innse nederlaget, og ta til takke med den sure tredjeplassen.

TAPTE: Heidi Lereng tapte semifinalen og måtte dra fra Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Hadde øvd

Det er en skuffet Lereng som møter TV 2 kort tid etter hun har forlatt gården. Hun synes det er ekstremt bittert å ryke så nære en finale.

– Det er dritkjipt, rett og slett. Jeg vet jeg kunne klart å holde lenger, hvis jeg ikke hadde begynt å miste fokus på høyrearmen, når venstrearmen begynte å få krampe, forteller hun.

KRAMPE: Heidi Lereng stod i omtrent fem minutter, før hun måtte gi tapt for krampetrekningene. Foto: Alex Iversen/TV 2

– De krampetrekningene går over etter hvert, så jeg kunne klart lenger. Det er litt bittert, men det ble som det ble. Men jeg har kommet sinnssykt langt, og jeg er veldig stolt av meg selv, sier hun.

Før Lereng dro inn på gården øvde hun mye på de ulike tvekampgrenene – også melkespann. I semifinalekonkurransen merket hun dog en forskjell.

– Kroppen er noe helt annet etter elleve uker her inne, enn hva den er hjemme med riktig mat og mye trening. Kroppen har blitt ganske nedbrutt her inne, så jeg var fullstendig klar over at jeg kom til å stå kortere enn hva jeg gjorde hjemme, forklarer hun.

BEDRE REKORD: Før Heidi Lereng dro inn på Farmen hadde hun en solid melkespannrekord. Foto: Alex Iversen/TV 2

Siden Lereng kun har én hånd fikk hun legge håndtaket på den ene bøtten over håndleddet. For at det skulle være rettferdig fikk derfor Godø tilbud om å gjøre det samme, noe han valgte å takke ja til. Det synes Lereng var rettferdig.

– Det er helt rettferdig, og veldig bra at Daniel fikk den muligheten. Det blir kortere lengde fra der du skal holde «tungt». Det er i teorien lettere å holde slik, enn å holde spannene med neven, sier hun.

FJELLSTØTT: Daniel Godø stod støtt som fjell i melkespannkonkurransen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Ikke den største heksen

I løpet av elleve uker på Farmen sitter Lereng igjen med fantastiske minner.

– Det har vært et eventyr, og jeg er så sinnssykt glad for at jeg har fått denne muligheten. Jeg har lært ekstremt mye om meg selv, sier hun.

For da hun kom inn på gården trodde Lereng hun ville bli den største heksen når hun ble sulten. Det har hun derimot klart å kontrollere.

– Jeg har faktisk vært ganske god på å kontrollere meg selv, sammenlignet med mange andre. Jeg vet ikke om det er noe som har skjedd her inne – at jeg bare har begynt å skinne litt fra en bedre side, eller om jeg faktisk ikke er så gal som jeg trodde at jeg var, ler hun.

De siste ukene på gården var nemlig preget av stor matmangel, da flere ukesoppdrag ble underkjent. At flere har slitt med humøret har Lereng forståelse for.

– Det har vært enkelte personer her inne som har slitt veldig med humøret når det var trange tider i matveien. Og jeg skjønner det jo veldig godt, jeg vet akkurat hvor det kommer fra, flirer hun, og sikter til gulrotbonden Kåre Gunnar Skaret Bjøringsøy (36).

Ber til alle makter

I løpet av Farmen-oppholdet har Lereng gjort flere avtaler med Frigstad. Nå som sørlandsjenta står i finalen, ber Lereng til alle høyere makter om hun tar seieren med hjem – som avtalt.

– Den som vinner fortjener det, men jeg håper og ber til alle høyere makter om at Tonje vinner Farmen 2021. Jeg har hatt en mål denne sesongen om at en jente skal ta seieren, og hun fortjener det så sinnssykt. En råere jente har jeg aldri møtt.

FINALISTER: Tonje Frigstad og Daniel Godø er årets finalister i Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Og sjansene tror hun er store.

– Jeg tror Tonje har en veldig god sjanse faktisk. Daniel er en kløpper på alt som står i gårdsboken, men han har ikke vært her på alle ukesoppdragene. Det har Tonje. Så jeg tror at hun har en veldig god sjanse.

BITTERT: Heidi Lereng tok til tårene da hun tapte semifinalen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Blir stresset

Nå venter 2021 på Lereng, noe som stresser henne av en enkel grunn.

– Jeg synes det har vært helt nydelig å være uten telefon, og jeg kjenner at når jeg nå skal få tilbake telefonen stresser meg. Det er så ekstremt mye mas hele tiden, og det å være online hele tiden. Folk for tak i deg hele tiden, og du er alltid pålogget. Det er du ikke her inne. Her er du så mye mer til stede.

– Jeg tror jeg kommer til å være en Heidi som er mye mindre avhengig av telefonen sin – håper jeg. Det kommer sikkert til å vare i en uke, også er det rett tilbake igjen. Men jeg skal hvert fall prøve, ler hun.

Nå skal Frigstad og Godø kjempe om å vinne Farmen 2021.

