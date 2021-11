Bilsalget stuper: Ny bunnrekord i Europa

Nybilsalget i Norge går så det suser. Med maks registreringsfart på slutten av året, kan det bli ny toppnotering i når. Det er på mange måter på tide, forrige rekord er nemlig fra 1986.

Men i resten av Europa går det ikke like bra. 2021 har generelt vært et tungt år for nybilsalget og i oktober gikk det virkelig trått.

Salget falt ned 29 prosent, til 798.693 biler. Det er det laveste antallet som er registrert denne måneden siden 1995.

Årsakene til dette er flere, men i hovedsak skyldes det den internasjonale mangelen på såkalte halvledere.



Bilprodusentene får rett og slett ikke tak i disse i tilstrekkelige antall. Dermed har de måttet ta ned produksjonen og i flere tilfeller også stoppet samlebåndene.

Noen få har pluss

Hos flere bilmerker har man også mange nesten ferdigproduserte biler på lager. Biler som ikke kan endelig sluttføres og sendes ut på markedet før man har fått tak i manglende halvledere og montert disse.

Bare et fåtall merker har plusstall i oktober. Blant disse finner vi de koreanske søstermerkene Hyundai og Kia, dessuten Porsche og Smart.

Hos Volkswagen-konsernet er det generelt tungt. Til tross for at Porsche klarer seg bra med økning på 13 prosent, er salget ned med hele 42 prosent alle merkene deres sett under ett.

Derfor forsvant en av Norges mest solgte biler

Porsche har stor suksess med sin elektriske Taycan, den er også et viktig bidrag til plusstallene i oktober.

Tøft hos Jaguar

Audi faller 42 prosent. Det går heller ikke veldig bra hos premium-konkurrentene Mercedes (minus 36 prosent) og BMW (minus 21 prosent).

Ford merker også halvleder-mangelen godt, her faller salget med 41 prosent.

Enda verre står det til hos Jaguar Land Rover. Land Rover (inkludert Range Rover) faller 39 prosent. Hos Jaguar er det virkelig tøft, minus 55 prosent.

Her går det trått: Ikke produsert så få biler siden 1958

Jaguar har mer enn halvert salget sitt i oktober, dette er SUV-en F-Pace.

Norge i heldig situasjon

Det er uklart hvor lenge disse problemene vil vare. I bransjen jobbes det steinhardt med å både skaffe bedre tilgang på halvledere – og forsøke å finne alternative løsninger for å redde mest mulig av produksjonen. Fra enkelte aktører er budskapet at man håper det verste skal være over, men her er usikkerheten fortsatt stor.

Også i Norge opplever vi nå betydelig ventetid på mange modeller. Flere importører har til dels lange ventelister, på biler som er bestilt, men ikke levert ut ennå. Samtidig er vi i Norge på sett og vis i en heldig situasjon, fordi flere bilprodusenter nå prioriterer elektrifiserte biler og forsøker å skjerme produksjonen av disse best mulig.

