Støre om pendlerboligsaken: – Alvorlig for folks tillit til politikere

Statsministeren erkjenner at tilliten til Stortinget kan være svekket. Likevel sier han fremdeles at han har tillit til stortingspresidenten.

Stortingets presidentskap møtes torsdag for å drøfte håndteringen av pendlerboligsaken.

Onsdag ble det kjent at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) hadde registrert bosted i Trondheim selv om hun bodde i Ski, under 30 kilometer fra Stortinget. Dette gjorde at hun fikk pendlerbolig Stortinget finansierte en pendlerbolig hun egentlig ikke hadde krav på, ifølge Stortingets administrasjon.

Hansen har beklaget, men sa onsdag at hun ikke vil gå av.

De parlamentariske lederne på Stortinget skal møtes med presidentskapet torsdag for å diskutere pendlerboligsaken. Foreløpig er det uklart hvilke konsekvenser saken vil få for den ferske stortingspresidenten.

– Alvorlig for folks tillit til politikere

Torsdag morgen sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at han mener saken er uheldig, og at han tror tilliten til Stortinget kan være svekket etter pendlerboligsaken.

– Kan dette bety at Hansen må gå av?

– De spørsmålene må rettes til Stortinget. Vi har tillit til at hun belyser spørsmålene om det hun har stått i, og at presidentskapet belyser det i et sånt utvalg. Og så må vi se til at det ikke oppstår sånne situasjoner, for det er alvorlig for folks tillit til politikere og folkevalgte. Så vi må sørge for at regelverket er til å forstå, og at det blir fulgt.

– Har hun svekket tilliten til Stortinget?

– Jeg tror alle ser at en hver sak er uheldig. Det er helt åpenbart. Da må de oppklares og opplyses, og det har jeg tillit til at hun gjør.

– Men mener du hun har svekket tilliten til Stortinget?

– En hver sak hvor det blir tvil om regelverket følges av de folkevalgte, er ikke bra. Det vektlegger betydningen av at dette nå gjennomgås.

– Kommer denne saken ubeleilig, i og med at det nå skulle ryddes opp?

– Igjen mener jeg en hver sak av denne karakter er uheldig og ubeleilig. Og når det skjer må det opplyses fullt ut.

– Bør hun betale tilbake?

– Det må Stortinget vurdere, det er detaljer jeg ikke kan si noe om.

Fordel på nesten en million kroner

Det var i høsten 2014 at Hansen kjøpte halvparten av mannens bolig i Ski. Først i oktober 2017 sa hun opp pendlerboligen.

I årene fra 2015-2017 er summen av boligfordelen 214 000 kroner, ifølge en utregning fra Adressa.

Det er i disse årene Stortingets administrasjon mener Hansen ikke lenger hadde rett på pendlerbolig.

Siden hun kom inn på Stortinget i 2005 og fram til 2017, hadde Hansen pendlerbolig. Den totale fordelen av pendlerboligen beløper seg til drøyt 923.000 kroner, ifølge Adressas summering.