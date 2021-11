Var en del av norsk fotballs negative trend - så tok Viking grep

TV 2 skrev i september om et massivt frafall av publikum på norske stadioner etter gjenåpningen i forhold til tidligere år. Under gjenåpningshelgen var det kun Bodø/Glimt som hadde flere tilskuere på stadion enn snittet var i 2019-sesongen.

Ett lag har likevel skilt seg kraftig ut fra snittet.

Siden myndighetene åpnet for fulle tribuner igjen, har det vært et voldsomt engasjement på SR-Bank Arena i Stavanger.

Nærmer seg utsolgt til rogalandsderby

Første hjemmekamp etter gjenåpningen tok mer enn 14 000 siddiser turen til stadion for å se kamp mot Sandefjord. Noen uker senere var det over 11 000 på tribunen da Lillestrøm var på besøk. Dette er langt over snittet fra 2019-sesongen, som var på 7 294. Nå selges også billettene til rogalandsderbyet mot Haugesund på lørdag som varmt hvetebrød:

Markedssjf i Viking FK, Kjartan Salvesen. Foto: Privat

– Vi har solgt over 12.000, og er enormt imponert over responsen. Vi har ennå noen gode salgsdager igjen, så det blir spennende å se hvor vi ender. Uansett , så er dette fantastiske tall for oss, skriver markedssjef i Viking, Kjartan Salvesen, i en e-post til TV 2.

Viking vant cupfinalen mot nettopp Haugesund i 2019. Dette var stavangerklubbens første trofé siden 2001. Foto: Teigen, Trond Reidar

Tror mye av grunnen er det sportslige - men også identitet og nærhet

Samtidig har supporterfeltet til Viking, Felt O - med ca. 500 plasser, vært utsolgt i samtlige hjemmekamper siden gjenåpningen. Hvorfor peker pilene opp i Stavanger, når de ellers i landet peker rett ned?

Tilskuersnitt etter avstandskrav ble fjernet (2019-snittet i parantes) Bodø/Glimt: 4 052 (3 339)

Brann: 10 284 (11 042)

FK Haugesund: 4 117 (4 185)

Kristiansund: 3 342 (4 091)

Lillestrøm: 5 985 (5 785)

Mjøndalen: 3000 (2343)

Molde: 5 297 (6 956)

Odd: 3 883 (5 598)

Rosenborg: 13 801 (12 703)

Sandefjord spilte ikke i Eliteserien i 2029

Sarpsborg 08: 5 049 (5 526)

Stabæk: 2 206 (3 652)

Strømsgodset: 4 059 (5 297)

Tromsø: 2 303 (3 312)

Viking: 10 880 (7 294)

Vålerenga: 5 886 (7 834)





Snitt: 5 610 (5 930)

Klubber med økning markert med tykk skrift Kilde: Altomfotball.no

Salvesen tror det koker ned til de gode resultatene på banen, samt at lokale spillere og klubbens identitet har gjort at stavangerpublikumet har fått et lag de kan være glade i:

– Det er blitt gjort en utrolig jobb de siste årene med å løfte frem lokale spillere på vårt A-lag. Sammen med gode resultater og spillere med fantastiske holdninger og personligheter bygget av kraft og kjærlighet, ja da har dette altså blitt det nye Viking. Og, det nye Viking trekker folk. Det er ekte, sier han.

Viking måtte ta turen ned i 1. divisjon i 2018, men da laget startet å levere på banen igjen, og troen på opprykk begynte å spre seg, strømmet også supporterne tilbake. Sesongen laget spilte i OBOS-ligaen var det faktisk i snitt 7,04% flere på kamp enn sesongen før, da de rykket ned fra Eliteserien. Dette er det eneste tilfellet av økt publikumsoppslutning hos lag som har rykket ned fra Eliteserien i fotball siden 2012.

Salvesen forteller at klubben gjorde kraftige endringer etter nedturen i 2017:

– Da vi rykket ned bestemte vi oss for å bety mest mulig for flest mulig. Vi ville tilbake til folket, åpne klubben og dele av oss selv. Det har resultert i et prosjekt, «Fotballøftet», hvor vi nå har 20 samarbeidsklubber i regionen. Vi ønsker å dele vår kompetanse og hjelpe de rundt oss i arbeidet med å skape trygge omgivelser for barn og unge i fotballen, forteller Salvesen.

Vikingpublikummet stormet banen etter at seieren i 1. divisjon var et faktum i 2018. Foto: Johansen, Carina

Skaper engasjement

Supportergrupperingene til Viking, som står på «Felt O», er også flinke til å skape engasjement før kamp - og ikke bare for seg selv. Da salget av bortebilletter før kampen mot Haugesund hadde gått litt tregt, tok vikingsupporterne selv grep.

De kjøpte likeså godt en helsides annonse i Haugesunds Avis som lød følgende:

Leserne av Haugesunds avis møter i dag en helsides annonse, med hilsen fra Stavanger. Kun 4 dager til kamp! pic.twitter.com/QaxpQEKcsP — Oss Mot Resten Av Verden (@OssResten) November 16, 2021

Og annonsen har vist seg å bære frukter. Klubben forteller at de regner med at rundt 500 supportere tar turen over fjorden fra Haugesund til kampen på lørdag.

Fokus på dialog og samarbeid

På Felt O var billettene til kampen mot Haugesund utsolgt 10 dager før kamp. Styreleder i Vikinghordene, Roar Åkerlund, sier til TV 2 at han tror det er tre hovedgrunner til det stadig voksende engasjementet:

Styreleder i Vikinghordene, Roar Åkerlund. Foto: Privat

– For det første så er det sportslige resultater. For det andre er det blitt gjort en god jobb av klubben. De har en markedsavdeling som har gjort veldig mye rett for å selge inn klubben til folk.

– Og for oss supportere så er det resultatet av et godt stykke arbeid, som vi er veldig stolte av, og som har handlet om å forene kreftene rundt supportermiljøet til Viking. Vi har hatt fokus på dialog og samarbeid på tvers av supportergruppene og supporterkulturen, fortsetter han.

Han forteller samtidig at for supporterne har det ikke alltid vært like roserødt, men at han mener løsningen på problemene var nettopp samarbeid:

– Før sto supportergruppene på hvert sitt felt på stadion, men etter nedrykket i 2017 tok vi en samling i bunn, og fant ut av at vi måtte samarbeide og snakke sammen istedenfor å krangle. Etter det opprettet vi "Felt-O paraplyen", som både Vikinghordene og de alternative grupperingene ligger under.

RESULTATER: Både Åkerlund og Salvesen forteller at mye av grunnen til økt tilskuertall skyldes resultatene Viking har på banen. Her fra seieren over Lillestrøm for noen uker siden. Foto: Carina Johansen

– Målet videre er å fortsette å vokse, og at de som kommer til synes det er kjekt på kamp og blir værende - og at de fortsatt er med når det er nedturer eller det kommer "kjedelige" motstandere, fortsetter han.

Også Salvesen har tro på at supporterne vil støtte klubben, skulle det komme tyngre tider:

–Jo større fundament du bygger i gode tider, jo større er tilskuertallet i mindre gode tider. Når vi bygger dette med hjertet og gode prestasjoner, så har jeg tro på at folk vil stå med oss i de dårlige tidene også, sier han.

Mener samarbeid er nøkkelen

Både Salvesen og Åkerlund er klare på at tett samarbeid mellom klubben og supporterne er vitalt. Markedssjef Salvesen skryter uhemmet av utviklingen til supporterklubben over de siste årene:

– Vi har et utrolig tett samarbeid med Felt O, sier han, og fortsetter:

– Et eventyr av en utvikling, og vi er evig takknemlig for den enorme innsatsen de legger ned for å løfte klubben frem. Når alle spiller på samme lag og trekker i samme retning, ja da kan faktisk tunge steiner flyttes

FÅR SKRYT AV KLUBBEN: Vikingsupporterne høster skryt av Viking og markedssjef Kjartan Salvesen. Foto: Carina Johansen

Salvesen har funnet viktig lærdom knyttet til arbeidet som er blitt lagt ned de siste årene. Han forteller blant annet at det er avgjørende å fange oppmerksomheten til folk i en ellers travel hverdag:

– Den største utfordringen er nok hvis du tror at alt kommer ferdig innpakka. Det krever mye jobbing, mye kreativitet , en organisasjon med kraft som klarer å fange oppmerksomheten til folket. Livet er forferdelig travelt, og vi må sørge for å være «top of mind» til enhver tid hos fansen.

Markedssjefen anerkjenner likevel at selv om klubben er kommet godt i gang, stopper ikke arbeidet her. Samtidig setter han seg et mål for neste år:

– Vi ønsker til enhver tid å forbedre oss, både omgivelsene og resultatene. Jeg tror folk vil være på lag med en sulten klubb, som tenker utvikling. Derfor ønsker vi å øke snittet på tilskuere neste sesong.