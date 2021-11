Marinefartøy mistet fremdriften etter brann

Det brøt natt til torsdag ut brann i et fartøy som deltar i øvelsen Flotex utenfor Trøndelag, melder Bergens Tidende. Det var krevende værforhold i området.

Like før klokken 05 tirsdag morgen ble Hovedredningssentralen varslet om at det hadde begynt å brenne i et militærfartøy som deltar i øvelsen Flotex, skriver Bergens Tidende.

Fartøyet mistet fremdriften som følge av brannen, og det var krevende værforhold i området. Like over klokken 07 torsdag morgen skal fartøyet igjen ha fått fremdrift.