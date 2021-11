Telenor-problemer førte til lange køer ved alle store flyplasser

Telenor hadde store problemer med nettverket torsdag morgen, noe som førte til at alle landets store flyplasser ble berørt. Klokken 10 melder mange abonnenter fortsatt om følgefeil.

Klokken 07.35 torsdag morgen oppsto det et strømbrudd som førte til store problemer med Telenors nettverk.

– Vi opplever feil i nettene våre. Vi jobber med å finne både årsaken omfanget, og beklager sterkt til kundene våre, sier informasjonssjef i Telenor Henriette Holte til TV 2.

Hun sier at strømbruddet førte til en etterfølgende feilsituasjon.

– Fortsatt følgefeil

– Denne feilsituasjonen medførte ustabilitet i en av våre nettkomponenter og fikk konsekvens for deler av både mobil- og fastnettet, sier Holte.

Telenor kalte inn ekstramannskap og jobbet på spreng med å løse problemet.

– Klokken 08.30 begynte trafikken å normalisere seg. Men det kan fortsatt gjenstå ringvirkninger og følgefeil, og vi jobber nå med å kvalitetssikre dette, sier Holte.

Telenor fortsetter å overvåke trafikken for å sikre stabilitet.

– Vi beklager ulempene feilsituasjonen medfører, sier informasjonssjefen.

Klokken 10 melder mange abonnenter fortsatt om følgefeil.



Flyplassene rammet

Telenors problemer påvirket også flere flyplasser, bekrefter Avinor.

– Alle de største flyplassene i landet er rammet, sier pressevakt Cathrine Framholt i Avinor til TV 2.

Avinor jobbet på spreng for å fikse problemet, som rammet alle reisende.

Klokken 09 opplyser Avinor at problemene ved flyplassene løst.

– Nå skal alle problemene ved våre flyplasser være løst, sier Framholt.

– Vi har full forståelse for at det var superstess for reisende når systemene ikke virket på morgenkvisten, sier Framholt.

Også flere togavganger er også innstilt i og rundt hovedstaden torsdag morgen, men dette skal ikke skyldes nettverksproblemene.