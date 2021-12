Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg kjøpte en Peugeot 3008 for litt over tre måneder siden. Nå har jeg nettopp hatt den på verksted på grunn av ulyd.

Det viste seg at bærekulene begynner og bli dårlige, en støtdemper er ødelagt, det er rust på bremsene og slitte bremseklosser foran.

Nå har jeg også begynt å få tre varsellamper som tennes (ABS, ESP og girkasse) når jeg svinger til høyre.

Forhandleren nekter åstå for regningen her. De mener dette er «slitedeler» og Forbrukertilsynet bruker seks måneder bare på å åpne saken. Hva ville du gjort i mitt tilfelle?

Benny svarer:

Æsj, skjønner at dette er kjedelig for deg. Det er alltid kjipt når bruktbilen ikke svarer til forventningene. Man får ikke akkurat god-følelsen av det …

Du sier ikke noe om hvor gammel denne bilen er, hvor langt den har gått, eller om den er kjøpt hos merkeforhandler – eller ei. Svaret må derfor bli litt generelt denne gangen.

Dette med alder og kjørelengde tenker jeg er essensielt her. Det er helt avgjørende i forhold til om den er i dårligere stand enn du kunne forvente. For her er det stor forskjell på om den er tre år gammel og har gått 50.000 kilometer, eller om den er ti år og har gått 250.000 kilometer.

I tillegg kommer det helt an på hva du og selger har blitt enige om. Har du kjøpt den «som den er» eller følger det med tilstandsrapport og bruktbilgaranti? Dette skal framgå av kjøpekontrakten din.

Ikke så ille ...

Et annet punkt er jo hvor nøye du undersøkte bilen før kjøp. Jo eldre bilen er / jo lengre den har gått, desto viktigere er dette. Som kjøper har man undersøkelsesplikt. Er man ikke veldig bilkyndig selv er en NAF-test eller en bilkyndig kompis som kan hjelpe alltid nyttig.

Det samme er den nevnte tilstandsrapporten. Da har man et dokument fra forhandler som bekrefter bilens tilstand. Da er det mye lettere å nå fram med en reklamasjonssak.

Denne eieren er ikke veldig fornøyd med Peugeoten sin...

Når man kjøper bil hos forhandler, har man fem års reklamasjonsrett mot skjulte feil og mangler. Altså ting som selger bevisst har unnlatt å opplyse deg som kjøper om. Den gjelder også om bilen er i ventelig dårligere stand enn hva man kunne forvente ut fra alder og kjøre kilometer.

Nå skal det sies at feil-listen på din Peugeot 3008 ikke er skremmende på noen måte. Slitte bremser på en bruktbil er nesten noe man må regne med. Det er heldigvis heller ikke veldig dyrt å gjøre noe med. En defekt støtdemper er litt verre, men heller ikke noen veldig stor sak. Spørsmålet er om den var ødelagt da du overtok bilen, eller om den har gått i stykker etter at du fikk den. Igjen; har du brukbilgaranti?

«Bærekulene begynner å bli slitt» er et litt diffust begrep. Om denne bilen har gått for eksempel 150.000 kilometer, så gjør de nok det. Det er normalt og «innafor». Har den gått 30.000 så skal de definitivt ikke være slitte.

De tre lampene som lyser tipper jeg henger sammen på en eller annen måte. For eksempel med en dårlig ABS-sensor, defekt dekktrykk-indikator eller noe lignende. Altså neppe noen veldig stor sak det heller, i utgangspunktet.

Skaff oversikt

Du spør hva jeg ville gjort i ditt tilfelle. Det skal jeg svare på. For det første ville jeg gjort en grundigere jobb med å sjekke bilen før jeg kjøpte den. En del av feilene og manglene kunne vært oppdaget før kjøpstidspunktet. I alle fall dette med bremser. Trolig også bærekulene om de er mye slitt.

Nå er jo det litt for sent. Nå ville jeg aller først studert kontrakten. Se på garanti og kjøpsvilkår. Så ville jeg gått i dialog med forhandleren som solgte bilen. (Jeg tar det liksom litt for gitt at de har et verksted også) Først for å få en oversikt over hva som faktisk må gjøres og hva det koster. Så må dere komme til en minnelig løsning om hvem av dere som dekker hva. Om begge parter legger litt godvilje til, bør dere komme fram til en løsning som dere begge kan leve med.

Går det helt i vranglås, det skjer jo, så sjekk ut dette med andre verksteder og innhent flere tilbud. Det kan komme til å koste deg noen tusenlapper, man da får du i alle fall en trygg og sikker bil. Dette er neppe noe å ta til Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet slik saken står nå. Ha heller fokus på å få oversikt og å løse opp i problemene. Så tror jeg du blir fornøyd med 3008-en din. Det er praktiske og fine biler!

Lykke til!

