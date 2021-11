Klæbo hyller morfaren i rørende Instagram-innlegg

Søndag ble det kjent at Johannes Høsflot Klæbo dropper sesongåpningen på Beitostølen - delvis på grunn av at hans morfar, Kåre Høsflot, ble rammet av slag.

Torsdag hyller skiesset sin morfar og trener i et innlegg på sin Instagram-konto.

– Som mange sikkert vet har det vært noen tøffe dager i det siste. Bestefaren min fikk diagnosen hjerneslag forrige uke, og måtte tilbringe noen dager på sykehuset. Heldigvis gikk alt bra og det er en stor lettelse å se ham på beina igjen! Jeg ville bare dele dette innlegget med dere for å minne alle, inkludert meg selv, på at vi ikke skal ta noe for gitt. Jeg er utrolig heldig som har en så sterk bestefar som både er min trener og beste venn. Dessverre kan han ikke bli med meg til konkurransene mine som før, så jeg måtte overraske ham med en ny TV før den kommende sesongen! Dobbelt så stor som den gamle, så han kan se meg dobbelt så bra. Jeg vet at han vil komme ut av dette som den superhelten han er, skriver Klæbo i innlegget, før han avslutter med et sitat fra morfaren selv:

«Dette er bare noe som preller av »

– Han er blitt testet, undersøkt og utredet i uka som har vært, og ble skrevet ut fra St. Olavs hospital i går mandag 15. november. Kåre ser ut til å ha kommet fra slaget med begrensede konsekvenser/skader, og alt tyder på at han vil komme seg tilbake til normal gjenge igjen etter litt opptrening. Han vil bli fulgt opp av St. Olavs for ytterligere tester og opptrening i ukene som kommer, sa Haakon Klæbo til Adresseavisa søndag.