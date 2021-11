13 år har gått siden en helt spesiell bil så dagens lys. Fisker Karma het den. Designet var heftig, teknologien innovativ og planene store.

Danske Henrik Fisker levde ut drømmen, med eget bilmerke. Men det gikk ikke lenge før det ble klart at dette langt fra gikk på skinner.

Etter mange problemer endte det med konkurs, med under 2.500 biler produsert totalt sett.

Før dette hadde Henrik Fisker blant annet jobbet som bildesigner, med drømmebiler som BMW Z8 og Aston Martin DB9 på samvittigheten.

Senere var han innom Tesla (det endte ikke så veldig bra), før han bestemte seg for å dra til skikkelig og starte sitt eget bilmerke.

– En stor opptur

Tesla vet de fleste av oss hvordan det har gått med. Henrik Fisker kunne nok helt sikkert tatt et skritt tilbake og skaffet seg en godt betalt jobb hos en av de etablerte bilprodusentene. I stedet har han valgt å følge drømmen videre.

Akkurat nå viser Fisker sin nye Ocean på den store bilutstillingen i Los Angeles. Ambisjonen er klar: Fisker skal ta en posisjon som ett av de mest innovative elbilmerkene på planeten.

– Det er litt ekstra kult å se denne bilen her, når vi vet hvor kronglete historien har vært. Dette er helt tydelig også en stor opptur for Henrik Fisker som naturligvis er til stede selv. Bilen vekker enorm oppsikt. Det skal bli veldig spennende å følge dette prosjektet videre, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen som er på plass i Los Angeles.

Ocean er en SUV i familiebilklassen. Tidligere har det blitt antydet en norsk pris på rundt 400.000 kroner.

Sammenlignes med Model Y

– Hva har du fått vite om bilen?

– Vi har kjent til planer om Norges-lansering en stund. Nå bekrefter Fisker at de skal komme til vårt marked mot slutten av 2022. Det blir temmelig sikkert en form for digitalt salg her. Rekkevidden er på over 600 kilometer. Toppmodellen får voldsomme 550 hestekrefter og skal gjøre 0-100 km/t på 3,9 sekunder. Fisker lover også det de kaller «svært konkurransedyktig pris». Det er nok også viktig. De skal inn i et marked med mange tøffe konkurrenter, sier Møller Johnsen.

– Vi snakker familie-SUV her?

– Ja. Her i USA sammenligner mange Ocean med Tesla Model Y. Det er for så vidt riktig på noen måter, men samtidig skiller de to seg ganske mye fra hverandre. Jeg vil si at Ocean fremstår som en fullverdig familiebil. Den har også mange lekre detaljer. Som for eksempel en stor skjerm på dashbordet som kan snus, den samme løsningen som vi også finner i BYD Tang, forteller Brooms redaksjonssjef.

Designet er spesielt. Ocan er høyreist og kantete, det bør være gode nyheter for den innvendige plassen.

Får ned kostnadene

Fisker har i starten ikke noen egen fabrikk. Ocean skal produseres hos Magna Steyr i Østerrike. De har solide tradisjoner med å bygge biler for etablerte produsenter. Blant modellene som har rullet ut herfra er Mercedes M-Klasse, Saab 9-3 cabriolet og BMW X3. I dag produseres blant andre BMW 5-serie, Jaguar E-Pace og I-Pace på fabrikken i Østerrike.

På denne måten får Fisker ned kostnadene i starten. Det koster enorme summer å bygge en helt ny bilfabrikk, samtidig som det tar tid å få produksjonen opp og i gang. Akkurat det erfarte Tesla smertelig med sin Model 3.

Ved å leie seg inn hos en ekstern partner, slipper man unna dette, samtidig som denne måten å bygge biler på gir stor grad av fleksibilitet.

Den store skjermen i midtkonsollen kan snus, det er en løsning vi ser hos flere bilprodusenter nå.

Solceller på taket

Henrik Fisker har tidligere opplyst at bilen skal ha en startpris på under 400.000 kroner. Tidligere opplysninger har gått på batteripakke på 80 kWt. Den skal for øvrig kunne hurtiglades med opptil 150 kW.

I tillegg er det solcellepanel på taket. Det var det på Fisker Karma også. Der hadde det som oppgave å drive klimaanlegget. På Ocean skal det gi ekstra rekkevidde.

Bagasjerommet blir også stort. Foreløpige tall indikerer 566 liter – som øker til 1.275 liter, når du legger ned ryggen på baksetene.

Vi kommer naturligvis tilbake med mer om Fisker Ocean.

