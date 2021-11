Hyundai har hatt stor suksess med elbiler i Norge i flere år allerede. Sist ut fra koreanerne er SUV-en Ioniq 5 som på kort tid i år har blitt et vanlig syn på norske veier.

Her venter de ikke lenge med oppfølgeren. Akkurat nå viser nemlig Hyundai konseptbilen SEVEN på den store bilutstillingen i Los Angeles. Og her snakker vi bil som passer det amerikanske markedet perfekt. SEVEN er en fullvoksen SUV, en biltype også mange norske kjøpere har stor sans for.

SEVEN er bygget på Hyundais elbilplattform kalt E-GMP. Lavt og fallende panser, enkel og strømlinjeformet taklinje og lang akselavstand preger designet.

Aktive luftekanaler kan åpnes og lukkes automatisk etter behov, for enten kjøling eller lavere luftmotstand.

Mye lys inn i interiøret - som også er noe helt for seg selv.

Kjenner igjen lysene

I mørket er SEVEN lett gjenkjennelig med Ioniq-familiens signaturlys med parametriske piksler. Disse skal skape en rød tråd mellom de forskjellige Ioniq-modellene, og er med på å knytte det analoge mot det digitale i bilenes design.

Helt flatt gulv gjør at Hyundai har kunnet tenke annerledes enn det tradisjonelle oppsettet med to eller tre seterader. Karmløse dører gir en stor og luftig åpning inn i bilen, og avslører et loungeaktig interiør.

Lounge-faktoren i interiøret er høy, her er det også fokus på bærekraftige materialer.

Avrundet sofa

Førersetet har en kontrollspak som kan skjules når den ikke er i bruk, og det er ikke behov for et ratt, takket være konseptets selvkjøringsegenskaper. Dashbordet har i stedet en ultrasmal cockpit med integrerte skjermer.

Seteplasseringen er utradisjonell, med store stoler som kan snus rundt. I tillegg har bilen en avrundet sofa. Setene kan tilpasses både førerstyrt og autonom kjøring med forskjellige oppsett.

Konseptbilens glasstak har dessuten en innebygget skjerm, som ikke bare kan vise valgfritt og tilpasset innhold, men som også kan endre hele atmosfæren i kupéen.

Meget spesiell hekk, lysene skal vi kjenne igjen fra Ioniq 5.

Antibakterielle egenskaper

Bilen er lakkert med biomaling, og innvendig er det utstrakt bruk av hygienisk resirkulerte og fornybare materialer. Dette inkluderer mineralgips, bambus i trepaneler og tepper, bioharpiks, og biomaling. Utstrakt bruk av kobber og hygienisk behandlet stoff med antibakterielle egenskaper sørger for at alle overflater skal holde seg rene til enhver tid.

Bilens ventilasjonssystem er inspirert av luftsystemene man finner i passasjerfly. Systemet sørger for en ren luftstrøm til alle passasjerer, og reduserer såkalt krysskontaminasjon av luften om bord.

Det er ikke lenge siden Hyundai lanserte Ioniq 5, SEVEN følger tett på.

Kraftig hurtiglading

UVC-steriliseringen aktiveres når man går ut av bilen, og sørger for rensing av hele kupéen ved hjelp av UVC-lys. Bilen har også selvrensende lagringsrom under sofaen, og i Smart Hub-konsollen.

Hyundai røper ikke så mye rundt tekniske data så langt. Men de forteller i alle fall at bilen kan ta imot 350 kW ved hurtiglading. Også at den vil få rekkevidde på minst 500 kilometer. Vi forventer også 4x4 og at Hyundai har tatt høyde for ting som hengerfeste og muligheten for taklast.

Hyundai har kuttet ut alle fossilbiler i Norge

